自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題3-3）《小小兵》導演改拍真人羊群！《綿羊偵探團》打造「封閉山谷命案」

《綿羊偵探團》為導演凱爾巴爾達（左）首度執導的真人長片。（索尼影業提供）《綿羊偵探團》為導演凱爾巴爾達（左）首度執導的真人長片。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／專題報導〕電影《綿羊偵探團》看似是一部關於羊群辦案的奇想電影，但對導演凱爾巴爾達而言，真正困難的，其實不是推理，而是如何讓觀眾徹底相信「這些羊真的活在這個世界裡」。

曾執導《小小兵》與《神偷奶爸3》的巴爾達首度挑戰真人長片，他透露，收到劇本後立刻被故事打動，甚至與妻子親自拜訪牧羊場觀察綿羊生活，希望更理解角色與羊群之間的關係，「我一直很喜歡那些笨拙、努力又有點格格不入的角色，而這群羊正是如此，牠們試圖破解一個遠遠超出自己能力範圍的命案，但始終忠於自己，這點非常迷人。」

《綿羊偵探團》把農場與小鎮塑造成封閉山谷中的孤立世界。（索尼影業提供）《綿羊偵探團》把農場與小鎮塑造成封閉山谷中的孤立世界。（索尼影業提供）

由於故事本質上是一部本格派的「密室推理」，劇組也刻意把農場與小鎮塑造成封閉山谷中的孤立世界。導演巴爾達透露，他希望觀眾始終能清楚理解角色所在位置，因此前期親自拍攝大量場景影片，再交由分鏡師建立完整空間動線。

受動畫背景影響，巴爾達在真人拍攝中依舊大量使用詳細分鏡，甚至連鏡頭運動、角色走位與場景節奏都事先規劃完成。美術指導蘇西戴維斯表示：「凱爾能迅速畫出自己想像中的畫面，他非常清楚場景如何運作，以及所有角色該如何融入其中。」羊群部分則打造高度擬真的綿羊，希望在真實感與童話感之間取得平衡。

《綿羊偵探團》監製克里斯多福米勒（右）和菲爾洛德，最近剛執導叫好叫座的《極限返航》。（索尼影業提供）《綿羊偵探團》監製克里斯多福米勒（右）和菲爾洛德，最近剛執導叫好叫座的《極限返航》。（索尼影業提供）

而電影背後的製作陣容也相當驚人，包括《食破天驚》、《蜘蛛人：新宇宙》以及近期熱門作品《極限返航》幕後金獎組合菲爾洛德與克里斯多福米勒也參與監製。

兩人透露，自己其實早就聽製片琳賽多蘭聊這個企劃聊了很多年，「每次她提到這部關於羊群的電影時，整個人都會發光。」他們也認為，《綿羊偵探團》真正特別的地方，在於它不只好笑，「這是一部充滿情感、幽默且真誠擁抱內在核心的作品，這正是它特別的原因。」

《綿羊偵探團》今天（8日）正式在台上映。

（全文完）

相關新聞：
（專題3-1）休傑克曼新片讓羊群查命案 讀劇本哭3次創生涯最好評

（專題3-2）《最後生還者》編劇跑去寫羊群辦案！《綿羊偵探團》藏超催淚世界

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中