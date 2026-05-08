（專題3-3）《小小兵》導演改拍真人羊群！《綿羊偵探團》打造「封閉山谷命案」

《綿羊偵探團》為導演凱爾巴爾達（左）首度執導的真人長片。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／專題報導〕電影《綿羊偵探團》看似是一部關於羊群辦案的奇想電影，但對導演凱爾巴爾達而言，真正困難的，其實不是推理，而是如何讓觀眾徹底相信「這些羊真的活在這個世界裡」。

曾執導《小小兵》與《神偷奶爸3》的巴爾達首度挑戰真人長片，他透露，收到劇本後立刻被故事打動，甚至與妻子親自拜訪牧羊場觀察綿羊生活，希望更理解角色與羊群之間的關係，「我一直很喜歡那些笨拙、努力又有點格格不入的角色，而這群羊正是如此，牠們試圖破解一個遠遠超出自己能力範圍的命案，但始終忠於自己，這點非常迷人。」

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《綿羊偵探團》把農場與小鎮塑造成封閉山谷中的孤立世界。（索尼影業提供）

由於故事本質上是一部本格派的「密室推理」，劇組也刻意把農場與小鎮塑造成封閉山谷中的孤立世界。導演巴爾達透露，他希望觀眾始終能清楚理解角色所在位置，因此前期親自拍攝大量場景影片，再交由分鏡師建立完整空間動線。

受動畫背景影響，巴爾達在真人拍攝中依舊大量使用詳細分鏡，甚至連鏡頭運動、角色走位與場景節奏都事先規劃完成。美術指導蘇西戴維斯表示：「凱爾能迅速畫出自己想像中的畫面，他非常清楚場景如何運作，以及所有角色該如何融入其中。」羊群部分則打造高度擬真的綿羊，希望在真實感與童話感之間取得平衡。

《綿羊偵探團》監製克里斯多福米勒（右）和菲爾洛德，最近剛執導叫好叫座的《極限返航》。（索尼影業提供）

而電影背後的製作陣容也相當驚人，包括《食破天驚》、《蜘蛛人：新宇宙》以及近期熱門作品《極限返航》幕後金獎組合菲爾洛德與克里斯多福米勒也參與監製。

兩人透露，自己其實早就聽製片琳賽多蘭聊這個企劃聊了很多年，「每次她提到這部關於羊群的電影時，整個人都會發光。」他們也認為，《綿羊偵探團》真正特別的地方，在於它不只好笑，「這是一部充滿情感、幽默且真誠擁抱內在核心的作品，這正是它特別的原因。」

《綿羊偵探團》今天（8日）正式在台上映。

（全文完）

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