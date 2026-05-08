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（專題3-2）《最後生還者》編劇跑去寫羊群辦案！《綿羊偵探團》藏超催淚世界觀

《綿羊偵探團》裡的羊群既聰明又天真。（索尼影業提供）《綿羊偵探團》裡的羊群既聰明又天真。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／專題報導〕曾打造影集《最後生還者》與《核爆家園》的金獎編劇克雷格麥辛，最新作品竟是一部關於「羊群破解命案」的電影。《綿羊偵探團》表面看似荒誕喜劇，背後卻藏著充滿哲思與情感的世界觀，甚至連原作者都盛讚電影成功融合幽默、懸疑與感動。

本片改編自萊奧妮史汪小說《綿羊偵探團》，描述一群綿羊在牧羊人遭到殺害後，試圖找出真兇。製片琳賽多蘭透露，她當年甚至還沒正式取得版權，就急著打電話給麥辛邀他改編，而對方聽到「羊群查命案」後，更當場興奮答應：「我接了！我要做！」

不過《綿羊偵探團》並不只是單純可愛喜劇。製片多蘭表示，團隊一開始就不想把它拍成只給小孩看的電影，「現在最好的家庭電影，其實是大人也想看的電影，而孩子只是一起被歡迎進場。」

電影《綿羊偵探團》藏著充滿哲思與情感的世界觀。（索尼影業提供）電影《綿羊偵探團》藏著充滿哲思與情感的世界觀。（索尼影業提供）

為了寫好這部特殊推理作品，麥辛甚至重新研究「謀殺天后」阿嘉莎克莉絲蒂等推理大師的作品，希望打造真正具有本格推理感的「誰是兇手」故事。不過真正吸引他的，其實是羊群看待世界的方法。

麥辛表示：「羊群既聰明又天真，牠們會誤解世界的運作方式，也相信天上的雲，其實是離開世界的羊。」除此之外，片中羊群甚至擁有「選擇忘記痛苦」的能力，也讓整個故事帶上濃厚寓言色彩。

他形容這部片同時融合喜劇、成長故事與謀殺懸疑，但真正串起一切的，其實是觀眾對羊群的愛，「喜感來自牠們的困惑與笨拙，情感則來自牠們彼此深深相愛，即使牠們也常互相惹惱對方。」

《綿羊偵探團》裡的羊群讓觀眾輕易地愛上。（索尼影業提供）《綿羊偵探團》裡的羊群讓觀眾輕易地愛上。（索尼影業提供）

原作者萊奧妮史汪則坦言，自己其實沒有在電影完成前閱讀劇本，因為她知道「忠實改編」與「好的改編」是兩回事。不過當她真正看完電影後，仍大讚成果超乎期待：「電影完美融合幽默、情感與真正的推理感，裡面還有無數可愛的小細節，當然——還有那些羊！」

《綿羊偵探團》今天（8日）正式在台上映。

（文未完待續，本文共三篇，此為第二篇）

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