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娛樂 最新消息

（專題3-1）休傑克曼新片讓羊群查命案 讀劇本哭3次創生涯最好評

休傑克曼在《綿羊偵探團》把羊看得像孩子一樣珍惜。（索尼影業提供）休傑克曼在《綿羊偵探團》把羊看得像孩子一樣珍惜。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／專題報導〕「金鋼狼」休傑克曼主演新片《綿羊偵探團》描述他飾演的牧羊人「喬治」遭到殺害後，一群綿羊決定親自追查兇手。休傑克曼坦言，自己第一次聽到企劃時也忍不住傻眼直呼：「什麼？！」沒想到讀完劇本後，不但感動到哭了3次，更在看到第25頁時就決定接演。

電影改編自德國知名作家萊奧妮史汪的懸疑小說《綿羊偵探團》，原著2005年推出後迅速成為暢銷小說，並被翻譯成超過30種語言。製片琳賽多蘭回憶，自己19年前第一次聽到「羊群破解牧羊人命案」這個概念時，就立刻認定：「這是我聽過最棒的電影點子之一！」她形容故事既好笑又感人，同時還帶有非常特殊的懸疑氛圍。

休傑克曼認為《綿羊偵探團》充滿情感核心，情節動人。（索尼影業提供）休傑克曼認為《綿羊偵探團》充滿情感核心，情節動人。（索尼影業提供）

片中休傑克曼飾演的喬治，雖然早早身亡，卻是整部電影最重要的核心。編劇克雷格麥辛表示：「在推理故事裡，受害者永遠是最重要的線索。」他強調，電影必須在前15分鐘內，就讓觀眾徹底相信「這群羊真的願意為了他去查案」。

導演凱爾巴爾達也大讚休傑克曼擁有罕見魅力，「他同時具有力量與情感重量。」他透露，喬治是一個帶著遺憾生活的人，比起與人類相處，更容易與羊建立情感連結，「你必須相信他真的愛著羊群，而羊也深深愛著他，休讓這件事變得完全可信。」

休傑克曼則表示，自己過去演過不少英雄角色，但喬治完全不同，「我以前演的是超級英雄，但喬治是另一種英雄。」他形容角色把羊看得像孩子一樣珍惜，「牠們不會出現在你的餐桌上，只會用羊毛替你帶來溫暖。不管你是羊還是人，我們其實都希望被這樣照顧。」

休傑克曼當初讀《綿羊偵探團》劇本哭了三次。（索尼影業提供）休傑克曼當初讀《綿羊偵探團》劇本哭了三次。（索尼影業提供）

有趣的是，休傑克曼年輕時也曾短暫在澳洲牧羊場工作，但他坦言自己其實沒什麼相關經驗。不過拍攝期間，他逐漸真的愛上整個羊群。製片多蘭更笑說：「你看著他站在農場裡，會立刻相信他就是牧羊人，而且他真的很享受唸故事給羊聽。」

休傑克曼最後也總結自己被電影吸引的原因：「沒有情感核心的喜劇，很快就會讓人厭倦。但這個故事充滿真心，那才是觀眾真正想看的東西。」果然電影首映後迅速累積好評，目前在爛番茄影評網也獲得97%的新鮮度，創下休傑克曼生涯最高評價。

《綿羊偵探團》今天（8日）正式在台上映。

（文未完待續，本文共三篇，此為第一篇）


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