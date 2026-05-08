蜜雪想生第三胎被老公拒絕 婆婆傳承小手鐲有意義

蜜雪已是兩個孩子的媽媽，看起來依舊甜美。（紅心字會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕迎接母親節來臨，本身也是兩個孩子媽媽的「蜜雪薇琪」成員蜜雪（Michelle Hsu）化身「永飽安康大使」，與紅心字會老人中心長者們提前歡度佳節，關心長輩的健康。她首唱《深深愛上你》，現場清唱自己作詞作曲的歌，唱到「一定要好好地陪我一起長大」，現場的媽媽們都感動流淚，蜜雪也熱淚盈眶。

談到母親節禮物，蜜雪透露曾經送過一個6位數的名牌包給媽媽，媽媽很開心。自己則是在生小孩時收到婆婆送的一個有意義的小手鐲，「是婆婆的阿嬤送給她的，婆婆再傳承給我，應該有百年的歷史了。」

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蜜雪直言自己也是愛漂亮的人。（紅心字會提供）

蜜雪提到，自己曾經有想過生第三胎，但被老公拒絕了，笑說：「現在已經離太遠了，我等著抱孫，估計要等13年。」她也坦言，過去曾因同時照顧兩個孩子壓力倍增而落淚，但為了不讓母親操心，跟媽媽視訊時總會努力壓抑情緒。

被問起好友ELVA近況，蜜雪說平時都會聯絡，ELVA近況不錯。另談到時事話題，被問起連鎖醫美愛爾麗爆出針孔偷拍事件，蜜雪說：「原本以為只有飯店才有可能會有，自己當然也會擔心，因為是很隱私的事，會去醫美的人都是愛美的人，或者剛做完醫美不想被別人看到。」

蜜雪（前排右二）關心長輩們的健康。（紅心字會提供）

談起做醫美話題，蜜雪說會做些很基本的保養，自己比較傾向自然的慢慢變老，她也是個愛美的媽媽，讓自己開心很重要。另聊到接下來的計劃，她說：「在做新歌，目前已做好一首歌，接下來會發行。」

紅心字會秘書長李顯文表示：「紅心字會長期投入照顧失能、失智、失依的長者，由於營養是長者維持健康的關鍵環節，感謝永齡基金會設立『永飽安康』營養餐食計畫，讓我們的長輩能夠享有更營養美味的餐食。」蜜雪也說，能夠擔任「永飽安康」公益大使，跟日間照顧中心的長輩們一起用餐，為他們加菜，讓長輩健康加分，覺得幸福加溫。

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