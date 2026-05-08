（專訪）韓團老么來台灣竟「自備跳繩」做這事！ODD YOUTH全員傻眼：她超怪

ODD YOUTH由SUMMER（左起）、YE EUM、MYAH、MAIKA、KANIE組成，活力滿滿。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕南韓女團「ODD YOUTH」來台舉行簽售，3日接受本報專訪，日籍成員MAIKA分享因為喜歡TWICE而開始學舞，最喜歡MOMO，但子瑜的美令她讚嘆。她來台期間到處拍照，其中台灣紅綠燈上的「跑步小綠人」的照片最令她印象深刻，直呼好可愛。

ODD YOUTH由MAIKA、MYAH、KANIE、SUMMER、YE EUM組成，她們一同接受專訪，透露這兩天很享受在台灣的時光，KANIE、YE EUM稱她們從機場開始就感受到粉絲的溫暖，昨天參加簽售，終於與以前只在線上交流的粉絲見到面，台灣粉絲也很努力與她說韓文溝通，「我覺得台灣人都非常善良、可愛，粉絲也很照顧我們，我覺得很窩心。」

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ODD YOUTH此行來台十分享受，感受到台灣人滿滿的熱情。（記者陳奕全攝）

過去只是透過社群平台認識台灣，如今真的踏上台灣這塊土地，YE EUM認為台灣真如想像一樣，風景漂亮、粉絲親切又可愛，「我遇到很多一般市民，大家都對外國人很親切釋出善意，心裡暖暖的。」YE EUM此行還自備跳繩，一大早跑去附近運動，「我看到旁邊的人在慢跑，有一種跟我一起運動的感覺。」

她們出道約一年半，KANIE從無法熟悉鏡頭視線，到現在可以完美呈現「結尾妖精」，MYAH則分享，當初她參加選秀節目《Girls Planet 999》時年紀很小，就算連續拍攝三天也是一尾活龍，如今進棚內拍攝幾個小時就覺得好累，現年21歲的MYAH笑說：「我覺得我老了！」

ODD YOUTH此行來台十分享受，感受到台灣人滿滿的熱情。（記者陳奕全攝）

ODD YOUTH中的「ODD」正是奇怪的意思，成員們點名最怪的成員是YE EUM，稱身為老么的她有著自己的世界觀，像是她自己把跳繩帶來台灣。MAIKA是水瓶座，SUMMER也爆料：「她真的很怪、很跳TONE，有時候真的無法預料」，MYAH則說MAIKA會半夜爬起來跳奇怪的舞蹈，記者詢問：「很像動漫、有點中二病？」MAIKA趕緊否認：「我沒有啦！」笑翻眾人。

ODD YOUTH受訪時有說有笑，不時互相吐槽。（記者陳奕全攝）

KANIE是團體中媽媽般的存在，稱眾成員中只有她一個人是有計畫的J人，其他人都是無計畫的P人，常常在宿舍對成員們嘮叨，「燈關了嗎？東西收一下喔！」最常被念的就是SUMMER，SUMMER自認是100%的P人，「這次來台灣，出發前20分鐘我才在整理行李！」MYAH身為「P人中最J」的人，忍不住爆料：「我跟她認識8年，她真的是我看過最P的人。」

韓國女團ODD YOUTH成員各有特色。（記者陳奕全攝）

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