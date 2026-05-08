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首登大銀幕竟陷焦慮！ 林奕嵐關社群救自己 鏡子貼14歲醜照找回初心

林奕嵐認為「演員」這職業對社會有貢獻。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）林奕嵐認為「演員」這職業對社會有貢獻。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林奕嵐受邀擔任《ELLE》5月號封面之星，在訪談中展現出超越年齡的清醒與真實，她直率分享對演員職業的獨特見解，更坦言曾在演藝圈的名利場中感到迷航。

談到演員這份工作，林奕嵐給出了一個既誠實又逗趣的回答：「我覺得演員的工作，就是要演一個不存在的人，然後同時也可以領薪水，有一刻會覺得有點彆扭。」這種微妙的心理，直到她想起前輩的叮嚀才豁然開朗：「可是，你當演員，對這個社會是有貢獻的，這些透過這些角色、這部片的題材，才會了解到這世界上也有這種事會發生。」從《她和她的她》探討權勢性侵與創傷，到新作《郵票與舒芙蕾》涉及沉重社會議題，她正一步步用角色與世界對話。

林奕嵐的人生目標是找回小時候的樣子。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）林奕嵐的人生目標是找回小時候的樣子。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

從17歲出道時的怯弱，到現在能自在享受表演現場，林奕嵐認為關鍵在於專注：「我覺得身為演員，就是做好功課，然後到了現場，一定要拋掉一切，去享受那個環境，還有對手演員拋給你的東西，並專注在這件事情上。」

林奕嵐曾因名利場感到迷航，靠皮拉提斯學會「表演也要呼吸」。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）林奕嵐曾因名利場感到迷航，靠皮拉提斯學會「表演也要呼吸」。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

然而，在忙碌且華麗的演藝圈，她也曾感到迷惘。林奕嵐自曝去年的狀態有些飄移，總在思考別人喜歡她什麼樣子。她幽默地將演藝圈比喻成一場遊戲：「其實有時候覺得，演藝圈也像在打遊戲，要一直Level up，要呈現出各種樣子，怎樣觀眾才會喜歡。」

林奕嵐2026年的課題是「學會慢下來」，拋掉一切去享受。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）林奕嵐2026年的課題是「學會慢下來」，拋掉一切去享受。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

為了不被外界聲音左右，林奕嵐選擇與社群媒體保持距離，並在鏡子上貼了一張自己小時候笑得傻氣的照片提醒自己。看著14歲時雖然荒謬、表情很醜卻超級快樂的影片，她感性表示：「我覺得14歲的我，現在應該會想擁抱24歲的我，這樣想，我覺得我也要很用力地擁抱她，我覺得我們的人生目標，其實就是要找到小時候的那個樣子。」

林奕嵐去年首登大銀幕沒被美到反焦慮。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）林奕嵐去年首登大銀幕沒被美到反焦慮。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

林奕嵐去年首度主演電影《命中註定那頭鵝》，這是她第一次在大銀幕看到自己的臉，沒被美到反而陷入焦慮，「我開始反思之前的表演，會不會有哪邊做得不夠好，也有種需要加強的感覺，突然焦慮起來」，她笑稱自己有點完美主義，面對觀眾最直接的反應，讓她決定今年要讓自己「慢下來」。

現在的林奕嵐靠著練習皮拉提斯找回平穩，她將其視為一種冥想：「我覺得皮拉提斯像冥想，要專注在你的呼吸上，呼吸真的很重要，有時候會忘記呼吸，甚至表演也會。」

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