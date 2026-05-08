[WEB][即時]林鴻宇被三金得主盧廣仲「翻牌」喊幸運 慶幸可K歌

林鴻宇新歌《偌大的星》是他送給歌迷的禮物。（林鴻宇提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手林鴻宇原唱的《我也明白》，去年受到三金得主盧廣仲青睞，翻唱成《我只怪我自己》，並收錄在《傷心早餐店》專輯裡，林鴻宇本就很欣賞盧廣仲，對於被喜愛的歌手「翻牌」感到十分幸運，不僅在音樂道路上得到鼓勵，還意外新增了許多聽眾。

林鴻宇笑說：「真的很感謝盧廣仲的翻唱，把這首歌帶到許多沒想過的地方，甚至還在KTV成功上架，現在終於可以點自己的歌來唱了。」他也許願，希望接下來創作的路上，能有機會透過各種形式跟盧廣仲合作。

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今（8日）林鴻宇推出全新單曲《偌大的星》，去年舉辦個人北中南專場時他就曾搶先首唱，他一直想寫歌謝謝支持他的歌迷，透過《偌大的星》，希望讓每個人都能找到屬於自己的那顆星並照亮自己。

林鴻宇很開心自己的歌曲被盧廣仲翻唱。（林鴻宇提供）

林鴻宇從街頭駐唱出身，並在2016年於YouTube推出「晚安計劃」翻唱系列，該計畫在今年邁入10週年，林鴻宇特別於上個月舉辦限定專場，沒想到立刻秒殺又再度加場，他談到：「因為『晚安計劃』讓許多人認識我，雖然曾經因為翻唱對自我感到迷失，但回到初衷，就是我喜歡唱歌，希望未來這個計劃能持續延伸，挑戰像是Tiny Desk 或 First Take 的形式，打造一系列好玩有趣高品質的影音內容。」

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