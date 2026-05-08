自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《王室死對頭》未播先嗆聲！強碰《大君夫人》放話收視衝20％

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓SBS新劇《我的王室死對頭》（멋진 신세계）還沒正式開播，就先喊出「20%收視」的野心，擺明要跟MBC《21世紀大君夫人》正面硬碰硬。

該劇由「國民惡女」林知衍、許楠儁主演的金土劇，主打「朝鮮惡女靈魂附身現代無名演員」加上「惡質財閥男」的相愛相殺羅曼史，讓外界好奇，SBS這次能否再將金土劇招牌擦得更亮。

張勝祖（左起）、林知衍、許楠儁主演《我的王室死對頭》於記者會上喊出收視要超越《21世紀大君夫人》。（翻攝自X）張勝祖（左起）、林知衍、許楠儁主演《我的王室死對頭》於記者會上喊出收視要超越《21世紀大君夫人》。（翻攝自X）

林知衍這次一人飾兩角，既要演從賤民爬上禧嬪位置的絕世惡女姜丹心，又要演被惡女附身的無名演員申瑞莉，喜劇、動作、愛情全包。她坦言，過去常演黑暗題材，這次選擇《王室》最大原因就是想挑戰喜劇，甚至直說：「我把能做的都做了，能力值全榨乾。」引來導演稱讚：「林知衍就是這部戲的競爭力。」

男主角許楠儁也非省油的燈，飾演把婚姻當併購案處理的財閥公子，表面冷血，內在卻藏著人性反差。他對收視率更有信心，直接喊出「20%會過」，讓現場氣氛瞬間升溫。張勝祖則再度挑戰反派，演出覬覦財團繼承權的野心男，還自信表示能超越前作惡角，準備帶來「另一種惡的誕生」。

林知衍形容劇情是「惡、惡、惡」的組合，惡女遇上惡質財閥，看誰先被誰收服；導演則用一句話點出核心：「善良的女人死後上天堂，壞女人則是哪裡都能去。」

面對同時段強敵《21世紀大君夫人》，《我的王室死對頭》最大武器顯然是女主角林知衍，她不只要搞笑、打架、談戀愛，還要撐起跨越古今的雙重人格戲碼，戲份十分吃重。《我的王室死對頭》今起，每週五六在Netflix上線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中