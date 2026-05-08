《王室死對頭》未播先嗆聲！強碰《大君夫人》放話收視衝20％

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓SBS新劇《我的王室死對頭》（멋진 신세계）還沒正式開播，就先喊出「20%收視」的野心，擺明要跟MBC《21世紀大君夫人》正面硬碰硬。

該劇由「國民惡女」林知衍、許楠儁主演的金土劇，主打「朝鮮惡女靈魂附身現代無名演員」加上「惡質財閥男」的相愛相殺羅曼史，讓外界好奇，SBS這次能否再將金土劇招牌擦得更亮。

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張勝祖（左起）、林知衍、許楠儁主演《我的王室死對頭》於記者會上喊出收視要超越《21世紀大君夫人》。（翻攝自X）

林知衍這次一人飾兩角，既要演從賤民爬上禧嬪位置的絕世惡女姜丹心，又要演被惡女附身的無名演員申瑞莉，喜劇、動作、愛情全包。她坦言，過去常演黑暗題材，這次選擇《王室》最大原因就是想挑戰喜劇，甚至直說：「我把能做的都做了，能力值全榨乾。」引來導演稱讚：「林知衍就是這部戲的競爭力。」

男主角許楠儁也非省油的燈，飾演把婚姻當併購案處理的財閥公子，表面冷血，內在卻藏著人性反差。他對收視率更有信心，直接喊出「20%會過」，讓現場氣氛瞬間升溫。張勝祖則再度挑戰反派，演出覬覦財團繼承權的野心男，還自信表示能超越前作惡角，準備帶來「另一種惡的誕生」。

林知衍形容劇情是「惡、惡、惡」的組合，惡女遇上惡質財閥，看誰先被誰收服；導演則用一句話點出核心：「善良的女人死後上天堂，壞女人則是哪裡都能去。」

面對同時段強敵《21世紀大君夫人》，《我的王室死對頭》最大武器顯然是女主角林知衍，她不只要搞笑、打架、談戀愛，還要撐起跨越古今的雙重人格戲碼，戲份十分吃重。《我的王室死對頭》今起，每週五六在Netflix上線。

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