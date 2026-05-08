龍千玉好強！一天連趕9場歌廳秀 20年不見方駿終於要相逢

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌廳秀曾是台灣獨特的秀場文化，不少知名歌手過去都唱過歌廳秀，5月24日登場的「耐斯歌廳秀」，將聚集龍千玉、黃西田、王中平、王彩樺等多位歌手，讓龍千玉期待的是，已經近20年沒有看到方駿，這次也將同場演出。

龍千玉將在「耐斯歌廳秀」壓軸場演出。（劍湖山世界提供）

「耐斯歌廳秀」，5月24日在劍湖山世界的彩虹劇場壓軸登場，日前剛完成個人台中演唱會的龍千玉，也將參與演出，她難忘過去趕上歌廳秀的尾巴時期，有很多演出機會，最高紀錄一天趕9場演出，早上工地秀、中午婚宴、晚上廟會再加上歌廳秀，直呼：「很感謝賀一航大哥幫忙，有次在舞台上一人獨撐40分鐘，等我趕到現場上台，當時他已經非常大牌了，仍願意幫我，讓我由衷的感謝。」

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龍千玉回憶，那些趕場生涯，現在想想，真是過著為錢賭生命的日子，她慶幸自己能平安度過，還透露，有次鳳飛飛帶她到台南歌廳作秀，「我演唱得太投入，不小心從升降舞台摔下，現場一陣尖叫聲，但為了完美演出，我強忍著疼痛，繼續演唱到結束，下台時候才發現大腿一大片瘀青，痛到無法走路，歌廳秀時代有歡樂與辛酸，豐富了我的演藝人生。」

方駿有許多歌廳秀難忘回憶。（劍湖山世界提供）

76歲的方駿過去在長壽節目《天天開心》有許多逗趣演出，笑說此次與老友齊聚歌廳秀，有演出才能看到老友，「證明大家都還活著啊！」方駿回憶，有次演出歌中劇時、女主角郭美珠因拍戲尚未趕到現場，眼看節目要開天窗了，「我只能硬著頭皮穿著戲服上台演唱，跟台下觀眾誠實報告，大家不棄嫌的掌聲，讓我在舞台上硬撐演出，順利等到她現身！」

黃西田也將在「耐斯歌廳秀」表演。（劍湖山世界提供）

「耐斯歌廳秀」壓軸場演出陣容還有澎澎、賈斯汀等，購票可洽年代售票及劍湖山世界官網。

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