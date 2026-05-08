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娛樂 音樂

狂！音樂祭竟舉行「戰鬥陀螺」大賽 聽團仔快來報名

「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」主視覺。（浮現祭提供）「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」主視覺。（浮現祭提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中台灣指標性音樂節「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」是全台唯一結合音樂祭、赤子之聲新秀樂團賽、國際商務媒合的音樂盛會，今年還在現場加開戰鬥陀螺大賽，5月30日至31日將首度移師臺中豐原區體育場盛大舉行。本屆音樂節迎來新突破，更國際化的音樂演出陣容外，特別與南韓代表性音樂節「釜山國際搖滾音樂節」合作，帶來第26屆海外前導活動「Road to BU-ROCK」，讓台灣觀眾在赤聲躁動現場就能直接體驗來自釜山的生猛搖滾能量。

「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」175R。（浮現祭提供）「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」175R。（浮現祭提供）

「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」芒果醬。（浮現祭提供）「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」芒果醬。（浮現祭提供）

赤聲躁動由浮現祭團隊「浮現音樂 EMERGE MUSIC」推出，首屆於2009年舉辦，並於2019年復辦轉型售票音樂節，迄今已邁入第九屆，延續青春躁動的精神，聚焦台灣與亞洲的新世代音樂人，邀請超過五十組表演者登場，台灣代表包括溫蒂漫步Wendy Wander、庸俗救星Vulgar Savior、公館青少年GGteens、福夢FUMON、icyball冰球樂團、INFERNAL CHAOS等，國際陣容則涵蓋日本、南韓、泰國、新加坡等來自亞洲各國人氣樂團，包括首度來台的日本經典龐克樂團175R及京都混種搖滾樂團the engy、雙人女子樂團IRIS MONDO、由GCA京畿內容振興院推薦的感性另類搖滾樂團HYANG，另外還有泰國另類搖滾新星The Publish、 超人氣日本新生代kiyu也都將登場赤聲躁動。

「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」the engy。（浮現祭提供）「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」the engy。（浮現祭提供）

「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」DADADA。（浮現祭提供）「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」DADADA。（浮現祭提供）

本次活動最大亮點為與釜山國際搖滾音樂節的合作，繼去年於台北舉辦的首場全球前導活動「2025 Road to BU-ROCK Taipei」後，今年將Road to BU-ROCK活動移師台中，帶來四組受到樂迷熱烈討論的樂團，包括《蒙面歌王》創下九連勝、主唱河鉉雨擁有橫跨四個八度的招牌聲線的傳奇搖滾樂團Guckkasten、三人編制的另類搖滾樂團 Shin In Ryu、以及來自釜山的獨立樂團 hathaw9y、以靈活的編曲展現強大氣勢新生代鍵盤搖滾樂團 DADADA，讓赤聲躁動的舞台更具張力。

「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」將舉行戰鬥陀螺挑戰賽。（浮現祭提供）「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」將舉行戰鬥陀螺挑戰賽。（浮現祭提供）

2026赤聲躁動 CARNIVAL FEVER 音樂節，因應活動規模成長與節目內容升級，擴大場地與整體規劃，將以更大規模、搭配赤聲躁動音樂節的熱血能量，本次「烈愛轟丸 戰鬥陀螺挑戰賽」也將在活動兩日間熱血登場。挑戰賽賽制採單淘汰制，優勝者更可搶先獲得明年度「赤聲躁動 2027」入場資格及精美的官方限量周邊，歡迎聽團仔到現場共同爭奪最強戰士頭銜，比賽規則細節詳見赤聲躁動 CARNIVAL FEVER相關社群。

「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」戰鬥陀螺比賽。（浮現祭提供）「赤聲躁動 CARNIVAL FEVER」戰鬥陀螺比賽。（浮現祭提供）

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