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《柔美3》金高銀最後的男人 「小狗系年下男」姐姐全淪陷

金載原因演出《柔美3》「馴鹿」一角人氣直升。（HBO Max提供）金載原因演出《柔美3》「馴鹿」一角人氣直升。（HBO Max提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕25歲南韓新星金載原（김재원）因演出《柔美的細胞小將3》「馴鹿」一角，近來成為姐姐們的年下男天菜。韓媒形容他的外貌像小狗般無害，講話卻句句直球，甜起來又讓人招架不住，幾乎是本季最強戀愛劇男主角。

金載原在劇中飾演編輯部PD馴鹿，起初看似冷靜，只有理性細胞運作，實際上卻是出門就進入低電量模式的宅男。在遇見金高銀飾演的柔美後，馴鹿的世界突然被接上充電器，從安靜理性男變成面對愛情毫不閃躲的直球年下男。

金載原成為南韓新年下男天菜。（HBO Max提供）金載原成為南韓新年下男天菜。（HBO Max提供）

金載原接受韓媒專訪，坦言馴鹿在原作中是獨角獸般的存在，接下角色時既興奮又有壓力，原先擔心撐不起這個被粉絲等待已久的角色，因此抱著「不能拖累作品」的心情，用200%的力氣投入拍攝。

最讓粉絲瘋狂的，當然是他和金高銀的戀愛化學反應。兩人戲外相差10歲，但劇中沒有違和感，反而把「成熟姐姐×純情年下男」的氛圍推到最滿；金載原笑稱，自己成為「金高銀的最後一個男人」，語氣藏不住開心。

金載原（左）在《柔美3》和金高銀上演鯛魚燒親親戲，讓不少女粉絲瞬間淪陷。（翻攝自tvN）金載原（左）在《柔美3》和金高銀上演鯛魚燒親親戲，讓不少女粉絲瞬間淪陷。（翻攝自tvN）

談到讓全網心動的「鯛魚燒親親戲」，金載原透露真的在拍完後腿軟，而馴鹿親完後下意識擦嘴唇的動作，其實是自然出現的即興反應，沒想到播出後變成觀眾狂嗑的名場面。

不過馴鹿戲中一句「馬爾濟斯智商不是比較低嗎？」惹怒全國狗奴，播出後馬爾濟斯飼主集體出動，讓金載原不得不親自道歉。他受訪時再度笑說：「馬爾濟斯是世界上最可愛。」被笑說求生欲滿分。《柔美的細胞小將3》在HBO Max上線。

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