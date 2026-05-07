錢薇娟三分彈神準破網！顏佑庭投出「大麵包」江宏傑抱頭崩潰

江宏傑領軍年輕軍團陷苦戰。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》開播以來話題不斷，收視節節攀升。本週日（11日）將播出的全新第8集主打「跨世代戰爭、正式開噴」，由錢薇娟領軍的藍隊對上江宏傑帶領的紅隊。藍隊集結了游安順、蘇炳憲、丁力騏與藍波等長輩級戰力，成員年齡加總高達220歲；紅隊則由潘君侖、顏佑庭、藍弟及貝拉組成，年齡加總僅113歲，雙方形成近兩倍差距的懸殊對決。

跨世代老少對決，左起藍波、蘇炳憲、藍隊隊長錢薇娟、丁力騏與游安順。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

原以為體能佔優的年輕隊伍能迅速拉開差距，沒想到比賽一開打，長輩組反而以穩定節奏與心理戰掌控全局。在射門項目中，紅隊雖派出身高180公分的潘君侖鎮守球門，卻被蘇炳憲以「裝弱」戰術誘敵並成功破網，讓江宏傑當場傻眼。藥球投擲關卡中，紅隊藍弟因過度緊張導致動作僵硬未能完賽，反觀游安順在賽前輕鬆起舞，隨後「一投入魂」穩穩拿下分數，展現經驗與心理素質的壓制力。

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蘇炳憲「裝弱」奇襲成功 心理戰完勝年輕偶像。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

戰火隨後延燒至室內球場，藍隊隊長錢薇娟御駕親征，在完成體能訓練後迅速切入三分線一球命中，引爆全場歡呼。反觀紅隊「閃電小子」顏佑庭卻投出大麵包，讓江宏傑在場邊忍不住崩潰吶喊，勝負張力再度升級。

錢薇娟御駕親征「三分準投開掛」。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

本集賽事場地更突破以往，移師粗獷的工地大卡車停放場，雙方甚至臨場上演「爭地盤」橋段。江宏傑駕駛皮卡車鳴喇叭逼近長輩組，氣勢十足喊話：「這我的地盤！」但長輩們憑藉歷練與氣場反將一軍，讓年輕隊伍瞬間招架不住，場面戲劇張力滿點。

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