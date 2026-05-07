71歲王晶生日曬全家福 「結縭48年髮妻」丁德君現況曝

王晶71歲生日低調與家人共度，小女兒（右一）王海榛曬出全家福，意外讓媽媽丁德君的美貌成為討論焦點。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港知名導演王晶近幾年常在個人YT節目《王晶笑看江湖》，大爆演藝圈八卦，縱橫影壇數十年，無論是他的票房、犀利言論，還是與「晶女郎」之間的緋聞，一直是媒體關注焦點。3日才剛迎來71歲生日的王晶，並未大肆慶祝，反是因為女兒王海榛在社群媒體分享了一張家人慶生的溫馨合照，意外讓守候在他身後多年的晶太太丁德君成為網民討論的焦點。

照片中，王晶與妻女同框，王晶坐在中間，女兒王海榛陪在身旁，而太太丁德君則依偎在老公身邊，笑容溫婉。網友大讚，年屆70的丁德君保養得宜、氣質端莊溫婉，展現出與王晶過往鏡頭下明豔動人的「晶女郎」截然不同的風韻。

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據悉，丁德君曾任空服員，與王晶於1978年結婚，兩人攜手走過48個年頭。儘管老公常與過往合作的多名女星傳出緋聞，但丁德君始終保持低調，選擇沉默守護家庭，淡然面對外界風雨。婚後兩人育有兩個女兒，大女兒王佟藝和小女兒王海榛，一家人雖然很少公開曬幸福，但感情一直穩定。

王晶曾感性形容太太是他人生劇本中「唯一不變的女主角」。這張難得流出的家庭照，褪去了名導在螢幕前的鋒芒與爭議，展現出柔情一面。

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