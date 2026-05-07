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娛樂 日韓

AKB48最強新C位太仙 22歲伊藤百花被封「顏面國寶」

AKB48第19期成員伊藤百花被封為「顏面國寶」。（翻攝自IG）AKB48第19期成員伊藤百花被封為「顏面國寶」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女子偶像團體AKB48最近經常看到一位美麗的成員站中央位（Center），她就是AKB48第19期成員伊藤百花。近日她曬出新照片，是她和同期戰友一起到東京迪士尼玩的照片，看起來超可愛。由於伊藤百花表現出色、面容姣好，甚至被媒體封為「顏面國寶」。

伊藤百花（中）和同期成員一同到東京迪士尼玩。（翻攝自IG）伊藤百花（中）和同期成員一同到東京迪士尼玩。（翻攝自IG）

22歲的伊藤百花和奥本カイリ、川春結衣、白鳥沙怜、花田藍衣一起到東京迪士尼樂園玩，這也是她們這期成員第一次一起出遊。伊藤百花選擇穿著可琦安（CookieAnn，達菲熊的好朋友）系列的造型，美照一出，大批網友稱讚「19期的大家都好可愛」、「好像公主喔」、「伊藤好像洋娃娃」。

伊藤百花是第19期成員當中最被看好的。（翻攝自X）伊藤百花是第19期成員當中最被看好的。（翻攝自X）

2024年加入AKB48的伊藤百花，去年底被選為第67張單曲的C位成員，今年8月預計推出的第68張單曲，據悉也是由伊藤百花站在C位。近期她人氣也不斷攀升，媒體更盛讚她是「顏面國寶」、「顏面重要文化財」。

伊藤百花表現出色、面容姣好。（翻攝自X）伊藤百花表現出色、面容姣好。（翻攝自X）

伊藤百花去年底被選為第67張單曲的C位成員、八月預計推出的第68張單曲也是C位。（翻攝自X）伊藤百花去年底被選為第67張單曲的C位成員、八月預計推出的第68張單曲也是C位。（翻攝自X）

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