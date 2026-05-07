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娛樂 最新消息

玉女歌手翹腳搔首弄姿模樣曝光 求救嚴藝文被嗆：哀嚎很大聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕張孝全、蘇慧倫、謝盈萱等人主演的公視、Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》故事圍繞曾經憑帥氣外型與音樂才華紅極一時的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），昔日25歲出道即巔峰的他（朱軒洋 飾），如今卻成了寫不出歌、婚姻陷入僵局的中年男子，與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）關係降至冰點，在試圖挽回愛情之際，一場帶點奇幻色彩的契機，讓他回望過去、重新理解愛與選擇的意義。

張孝全（左）和蘇慧倫在《欠妳的那場婚禮》關係一度降到冰點。（公視提供）張孝全（左）和蘇慧倫在《欠妳的那場婚禮》關係一度降到冰點。（公視提供）

今釋出幕後花絮〈陳立璇篇〉，進一步揭開角色在不同人生階段的情感轉折。由蘇慧倫與蒲禾菲分別詮釋不同階段的陳立璇，從年輕時率性直率的戀愛狀態，到步入婚姻後在現實壓力中逐漸壓抑與掙扎，層次鮮明。談到蘇慧倫的表現，嚴藝文笑說：「你後來慢慢就都能夠應付滿好，頂多就是哀嚎個兩三聲。」蘇慧倫立刻笑回：「哈哈哈，我的哀嚎被你聽到！」嚴藝文也打趣補一句：「你哀嚎很大聲好不好。」

嚴藝文進一步指出，過去觀眾多半以歌手身分認識蘇慧倫，且她玉女歌手形象鮮明，「所以你要轉換頻道到演員，現場又一直常常變動很大」，坦言對演員來說並不容易。蘇慧倫也分享，自己一開始確實感到焦慮，花絮中可見她在片場喊「救救我啊」，但她表示嚴藝文一句「就是一起玩」，讓她放下壓力，「那句話對我來說，就是我可以鬆掉啊，不要那麼緊張，就是玩、表演嘛。」

蘇慧倫首度參與輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，便打破以往表演方式，穿著oversize上衣、翹腳坐在餐桌前搔首弄姿，卻忍不住笑場。（公視提供）蘇慧倫首度參與輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，便打破以往表演方式，穿著oversize上衣、翹腳坐在餐桌前搔首弄姿，卻忍不住笑場。（公視提供）

花絮中也曝光不少拍攝現場的有趣畫面，蘇慧倫首度參與輕喜劇，便打破以往表演方式，穿著oversize上衣、翹腳坐在餐桌前搔首弄姿，卻忍不住笑場，連忙揮手喊「等一下，對不起」；與張孝全拍攝親密戲時，也因為笑場頻頻中斷，「等一下，笑完，等一下」，現場氣氛輕鬆又歡樂。

談及角色詮釋，蘇慧倫表示，陳立璇年輕時其實是「戀愛腦」，個性倔強，但到了中年，則在現實壓力下「被壓得有點喘不過氣來」。嚴藝文補充「倔」正是她選角時的重要關鍵，「我試鏡時看的是演員某一種特質，禾菲在試的時候，我覺得她的臉就讓我看到『倔』這個字」，並直言蘇慧倫身上同樣具備這種特質，只是外表給人較柔和的印象，笑說：「更何況知道你是天蠍座的時候就覺得，嗯⋯⋯。」引發全場笑聲。

蒲禾菲在《欠妳的那場婚禮》飾演年輕版的蘇慧倫。（公視提供）蒲禾菲在《欠妳的那場婚禮》飾演年輕版的蘇慧倫。（公視提供）

另一條男女主角「年輕線」由朱軒洋與蒲禾菲飾演，兩人從「友達以上、戀人未滿」的關係出發，逐步堆疊情感。蒲禾菲形容陳立璇年輕時「大喇喇、有點中性，但其實心思很細膩」，更像是能稱兄道弟的朋友。她也分享與朱軒洋初次合作時的趣事，「一開始有一點覺得他難相處」，因為兩人都不多話，常常一句話就句點，但真正進入拍攝後，才發現對方其實「很願意幫忙、很善良的人」，讓嚴藝文笑說：「就跟周可傑很像。」

《欠妳的那場婚禮》將於2026年6月20日在公視首播及Netflix上線。

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