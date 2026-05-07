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娛樂 日韓

戀綜男星性侵醉女「有罪不用關」 二審結果韓網怒了

《我是SOLO》的男出演者A某去年爆出涉嫌性侵醉酒女子震驚韓網。（翻攝自X，非當事人）《我是SOLO》的男出演者A某去年爆出涉嫌性侵醉酒女子震驚韓網。（翻攝自X，非當事人）

〔記者鍾志均／綜合報導〕曾出演南韓戀愛實境節目《我是SOLO》的男出演者A某，去年爆出涉嫌性侵醉酒女子震驚韓網，如今案件進入二審，結果依舊維持「有罪，但免坐牢」，掀起巨大爭議。

據韓媒報導，A某去年6月在首爾某停車場，涉嫌對一名20多歲、已醉到失去正常判斷能力的女子性侵，因此遭檢方依「準強姦罪」起訴。法院最終認定犯罪成立，但因他坦承犯行、沒前科，且與被害人達成和解，一審判處1年6個月徒刑、緩刑3年，不需實際入獄。

檢方不滿量刑過輕提出上訴，但二審法官仍認為原判沒有超出合理範圍，因此維持相同結果。除了緩刑外，A某還需接受40小時性暴力治療課程，並被限制5年內不得在兒少與身障相關機構工作。

由於A某曾出演《我是SOLO》與衍生節目《我是SOLO：愛情仍在繼續》，當時案件曝光後，製作單位火速將他從節目中剪掉。但如今二審結果出爐後，韓網輿論再度炸鍋，不少人質疑：「性侵卻不用坐牢？」也有人認為，雖然已與被害人和解，但社會觀感依舊難以接受。

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