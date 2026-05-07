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娛樂 最新消息

道枝駿佑新片太催淚 《妳最後留下的歌》日本觀眾哭到崩潰

《妳最後留下的歌》由道枝駿佑（左）與生見愛瑠（右）領銜主演。（采昌提供）《妳最後留下的歌》由道枝駿佑（左）與生見愛瑠（右）領銜主演。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本催淚電影《即使，這份戀情今晚會從世上消失》原班黃金陣容時隔4年再度出手，這次帶著全新純愛電影《妳最後留下的歌》回歸，不只在日本上映直接衝上新片票房冠軍，更被大批觀眾封為「今年最難帶著乾眼離場的電影」。

主角道枝駿佑飾演喜歡偷偷寫詩的少年「水嶋春人」，把所有說不出口的情緒藏進文字裡；生見愛瑠飾演的少女「遠坂綾音」雖然罹患發展性閱讀障礙，無法正常閱讀文字，卻擁有驚人的音樂天賦；兩人因為一起創作歌曲慢慢靠近，一個負責寫下情感，一個負責唱出靈魂，青春戀愛最痛的地方，也從這裡開始。

隨著天賦逐漸被世界看見，兩人也被命運推向不同方向，那種「明明很喜歡，卻還是慢慢走散」的無力感，讓整部片從甜變苦，再一路苦到觀眾心臟發疼。

《妳最後留下的歌》台版海報。（采昌提供）《妳最後留下的歌》台版海報。（采昌提供）

道枝駿佑坦言，這次回到導演三木孝浩的劇組既期待又緊張，「《即使》是我十幾歲時主演的第一部電影，現在《妳最後留下的歌》則成了我20代的第一部主演作品，感覺像人生重要的轉折點。」透露開拍前收到導演親筆信，對方只寫了一句：「請好好享受表演。」讓他瞬間安心不少。

首次和道枝合作的生見愛瑠為了角色苦練近一年歌唱與吉他，片中更親自上陣演唱。她坦言原本對音樂完全陌生，但越練越投入，「現在這部作品對我來說，已經像人生的一部分。」《妳最後留下的歌》將在6月5日登上台灣大銀幕。

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