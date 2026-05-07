黃子佼免關爆眾怒！吹哨者Zofia痛心發聲「法律保護壞人」

黃子佼持有2341部兒少性影像案今（7日）正式定讞，遭判有期徒刑1年6個月、緩刑4年，確定免入獄。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼持有2341部兒少性影像案今（7日）正式定讞，遭判有期徒刑1年6個月、緩刑4年，確定免入獄，引爆社會怒火。然而，身為案件吹哨者的旅法網紅Zofia稍早也發聲，坦言看到相關報導後「有2點想說」，除了呼籲外界更加重視兒童隱私，也親曝自己如今的安全防備狀態。

針對黃子佼案最終判決結果確定免獄，Zofia稍早在看完相關新聞報導後，公開提出自己的2點想法，第1點是希望大家「更加重視兒童隱私」，同時也提醒家長多留意家中孩童的交友狀況，她提到「法律保護壞人，犯錯都是可教化！」痛徹心扉的發言也再度掀起網友們激烈討論。

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至於第2點，Zofia則是針對外界過去對她安全處境的擔憂，直言有人認為她不害怕是因為人在國外，不過她則坦言即使人不在台灣，自己每天仍會把門鎖好，鄰居是警察且門口也裝有監視器，之後回台灣探親也會更加謹慎、不曝光足跡，Zofia向所有關心她的人保證：「我很幸福，不會做傻事，我小孩還很小，我要看他們長大。」

黃子佼逃過牢獄之災。（資料照，記者陳逸寬攝）

黃子佼案定讞後持續延燒，由於涉案影像高達2341部、涉及37名被害人，加上最終獲判緩刑免入獄，引爆各界輿論聲浪與反彈情緒。如今，Zofia再度發聲也讓外界重新聚焦吹哨者承受的壓力，以及兒少隱私與保護議題。

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