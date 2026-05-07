自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃子佼免關爆眾怒！吹哨者Zofia痛心發聲「法律保護壞人」

黃子佼持有2341部兒少性影像案今（7日）正式定讞，遭判有期徒刑1年6個月、緩刑4年，確定免入獄。（資料照，記者王文麟攝）黃子佼持有2341部兒少性影像案今（7日）正式定讞，遭判有期徒刑1年6個月、緩刑4年，確定免入獄。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼持有2341部兒少性影像案今（7日）正式定讞，遭判有期徒刑1年6個月、緩刑4年，確定免入獄，引爆社會怒火。然而，身為案件吹哨者的旅法網紅Zofia稍早也發聲，坦言看到相關報導後「有2點想說」，除了呼籲外界更加重視兒童隱私，也親曝自己如今的安全防備狀態。

針對黃子佼案最終判決結果確定免獄，Zofia稍早在看完相關新聞報導後，公開提出自己的2點想法，第1點是希望大家「更加重視兒童隱私」，同時也提醒家長多留意家中孩童的交友狀況，她提到「法律保護壞人，犯錯都是可教化！」痛徹心扉的發言也再度掀起網友們激烈討論。

至於第2點，Zofia則是針對外界過去對她安全處境的擔憂，直言有人認為她不害怕是因為人在國外，不過她則坦言即使人不在台灣，自己每天仍會把門鎖好，鄰居是警察且門口也裝有監視器，之後回台灣探親也會更加謹慎、不曝光足跡，Zofia向所有關心她的人保證：「我很幸福，不會做傻事，我小孩還很小，我要看他們長大。」

黃子佼逃過牢獄之災。（資料照，記者陳逸寬攝）黃子佼逃過牢獄之災。（資料照，記者陳逸寬攝）

黃子佼案定讞後持續延燒，由於涉案影像高達2341部、涉及37名被害人，加上最終獲判緩刑免入獄，引爆各界輿論聲浪與反彈情緒。如今，Zofia再度發聲也讓外界重新聚焦吹哨者承受的壓力，以及兒少隱私與保護議題。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中