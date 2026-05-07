韓「肌肉天菜」7月降臨台北 BM不只會唱還超會練

BM將於7月單飛來台演出。（歐妮娛樂、DSPmedia提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓混聲團體KARD成員BM終於要單飛來台了！他將於7月4日在台北MOONDOG舉辦個人專場「2026 BM Concert in Taipei」，成為他出道以來首場台灣個唱。

BM這幾年不只靠著超炸舞台魅力圈粉，還一路把技能樹點滿。除了是KARD核心成員、參與多首歌曲製作之外，他近年更跨足戲劇圈，出演《怒嗆人生》第二季，和宋康昊、尹汝貞同台飆戲，演藝版圖一路開外掛。

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加上他長年健身鍛鍊出的超狂體態，讓BM每次現身幾乎都會掀起「身材討論潮」，甚至被粉絲笑封是「穿衣顯瘦、脫衣直接封神」的代表人物。

這次演唱會名稱《PO:INT OF VIEW》也別具意義，象徵BM將跳脫團體框架，用更貼近自己的方式，完整呈現他的音樂理念與個人魅力；從舞台設計、演出編排到音樂內容，全都將圍繞「BM視角」打造。

BM長年健身鍛鍊出的超狂體態，獲讚「穿衣顯瘦、脫衣封神」。（歐妮娛樂、DSPmedia提供）

主辦單位也祭出超猛福利，包含限定小卡、A3海報、HI-BYE，甚至還有機會抽中1對1合照資格，預計讓粉絲瞬間陷入搶票焦慮。

正在準備演出的BM興奮向粉絲喊話：「很感謝HIDDEN KARD一直以來的支持，這次能以個人身分來到台北真的很特別，我準備了很多不同的樣貌，希望能和大家一起玩得開心！」粉絲紛紛留言：「這次真的要被帥瘋了！」

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