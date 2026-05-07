黃子佼確定免入獄 陳沂痛斥根本沒反省「只是比較倒楣被抓到」

黃子佼確定逃過入獄。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼持有2259部兒少性影像案今（7日）正式定讞，最高法院駁回上訴，維持二審1年6月、緩刑4年判決，引發外界譁然。對此，網紅陳沂稍早則痛批黃子佼「這輩子也算毀了！」更狠酸他至今恐怕仍認為，「只是比較倒楣被抓到」。

黃子佼因收藏2259部兒少性影像片，被控違反兒少性剝削與個資法等罪，一審遭判刑8月；檢方後續再查出586部兒少性影像移送二審併辦。高院審理期間，黃子佼與37名被害人全數達成和解並完成賠償，最終依違反個資法重判1年6月、緩刑4年，須接受180小時義務勞務，以及3場次兒少保護與性平教育課程。檢辯雙方皆提上訴，但最高法院今駁回，全案正式定讞，黃子佼確定免入獄。

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陳沂稍早痛批黃子佼「這輩子也算毀了！」（翻攝自臉書）

判決結果曝光後，陳沂稍早在社群上表示，黃子佼雖逃過牢獄之災，但在華人圈早已「社會性死亡」，尤其對愛面子的他而言，永遠無法重返過往舞台才是最大懲罰。陳沂也直指，從MeToo事件爆發後，黃子佼選擇「毀滅性爆料」，牽扯原生家庭與演藝圈八卦，甚至提及古蹟抽菸等爭議，「怪東怪西就是沒在檢討自己」，痛批對方始終未真正反省，甚至可能至今仍覺得只是運氣差才被抓到。

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