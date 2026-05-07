一隻阿圓豪灑6位數包下台南！慶百萬訂閱「300份美食免費請」

阿圓（右）與熱情店家合影。（三艾創意有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名旅遊美食YouTuber一隻阿圓迎來頻道創立第9年，隨著訂閱數即將突破百萬大關，身為「台南女兒」的她特別回到家鄉策劃「衝刺訂閱破百萬—阿圓台南三部曲」企劃。首波影片於昨（6）日晚間上架，阿圓不僅親自走訪從小吃到大的在地美食，更豪灑6位數製作成本祭出超狂寵粉行動，霸氣買單超過 300份餐點請粉絲免費吃。

粉絲坐輪椅也來力挺阿圓衝百萬企劃。（三艾創意有限公司提供）

阿圓這次精選了白糖粿、雞排、臭豆腐及水煎包等10家在地口袋名單，粉絲只要出示追蹤截圖，每人最高可領取價值500元的餐點。她感性表示，雖然這幾年都在台北發展，但台南始終是她最有歸屬感的地方，因此在邁入百萬訂閱的重要時刻，第一個念頭就是回到最初的起點，用最直接的方式感謝鄉親與粉絲9年來的應援。

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豆比登（左）與阿圓一在台南進行企劃。（三艾創意有限公司提供）

拍攝過程中也發生不少動人插曲，阿圓找來好友豆比登同行，意外發現許多愛店老闆竟是昔日同學，大家都在各自的領域創業打拚。其中一位臭豆腐店老闆更珍藏著阿圓20年前親手寫的卡片，這份深厚的情誼讓這趟行程充滿溫馨氛圍。

豆比登（左）與阿圓在台南街頭合影。（三艾創意有限公司提供）

此外，阿圓更採取接地氣的宣傳方式，披上宮廟背心搭乘造勢車繞行台南市區近10公里。沿途有粉絲在烈日下揮手相伴、賣力吶喊助陣，熱情的應援聲讓阿圓當場感動落淚。她表示這場企劃不僅是為了衝刺訂閱，更為了回饋家鄉，滿滿誠意也讓不少網友直呼「台南的女兒真的太有心」。

阿圓穿上候選人背心，沿街熱情力推訂閱「一隻阿圓」頻道。（三艾創意有限公司提供）

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