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娛樂 最新消息

恐怖情人！美樂壇新星涉肢解14歲女友滅證 假名「買電鋸」清單曝光

21歲天才歌手變殺人魔？D4vd（左）涉非法性交、謀殺14歲女友，現更傳出「化名」網購電鋸、焚燒爐意圖滅證。（歐新社、路透）21歲天才歌手變殺人魔？D4vd（左）涉非法性交、謀殺14歲女友，現更傳出「化名」網購電鋸、焚燒爐意圖滅證。（歐新社、路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年21歲的美國樂壇新星D4vd（原名David Anthony Burke）去年7月驚傳涉嫌殺害並肢解其14歲女友Celeste Rivas Hernandez，並藏屍於名下Tesla電動SUV內長達4個月，案件於上月正式進入司法程序。控方指控D4vd犯下一級謀殺、與未成年人士進行猥褻行為及毀壞屍體等多項重罪，而最近一項事證更指出，他在案發後曾以「化名」網購兩把電鋸、鏟子、大型屍袋及焚燒爐，疑似想在車庫進行肢解。

儘管D4vd出庭應訊時堅稱清白，但法庭公開的調查細節卻令人毛骨悚然。為掩蓋身分，他甚至切除受害者留有「情侶紋身」的無名指，並假裝死者尚在人世，更持續發送短訊意圖誤導警方。

法醫公布報告證實，Celeste死因為多處穿透性刺傷，傷口深及肝臟與肋骨，且遺體遭到嚴重肢解與腐化，病理報告亦顯示死者體內含有酒精及多種毒品反應，令家屬極度崩潰。

檢察廳初步推斷，D4vd 的殺人動機疑似是為防止女方揭露兩人的非法性關係，以免損害其正值巔峰的音樂事業。

美國樂壇新星D4vd因涉嫌肢解14歲女友，出庭應訊。（路透） 美國樂壇新星D4vd因涉嫌肢解14歲女友，出庭應訊。（路透）

隨著案件曝光，有網友翻出去年7月D4vd 的直播片段，當時他正在家中與直播，友人反應廁所傳出惡臭，他當時淡定致歉並堅稱是「上廁所」所致。令大批網友直呼心寒，認為其竟能在藏屍期間公然說謊。

目前法官已拒絕 d4vd 的保釋申請。由於案件情節極其惡劣且涉及未成年受害者，若罪名成立，他將面臨終身監禁甚至死刑。

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