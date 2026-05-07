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娛樂 最新消息

《海角七號》水蛙當房仲1年成交 真實現況曝光

《海角七號》導演魏德聖（右起）及演員馬念先、小應、范逸臣。（資料照，記者胡舜翔攝）《海角七號》導演魏德聖（右起）及演員馬念先、小應、范逸臣。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經是「夾子電動大樂隊」主唱的「小應」應蔚民，後來演出《海角七號》中角色「水蛙」爆紅。近日財經主播邱子玲透過社群平台發文，分享應蔚民成為房仲後的近況，應蔚民本人也發文表示自己從2025年1月1日開始擔任房仲，在2026年5月3日終於開花結果，成交了第一單。

應蔚民是橫跨音樂、戲劇、房地產、律所多產業的藝人，他在《海角七號》一炮而紅之後，還曾參與多部電影及舞台劇演出，更替電影《金不厭詐》製作主題曲。2024年，他做出人生重要決定，退出演藝圈改當工程師，並於同年考取資格考試；2025年元旦，再度宣布轉換跑道當房仲；目前他在法律事務所兼職，還很驕傲地說「我很適合做法務：）」。

應蔚民當房仲1年才成交。（資料照，記者陳奕全攝）應蔚民當房仲1年才成交。（資料照，記者陳奕全攝）

邱子玲表示，大家應該都對小應不陌生，唱紅了《轉吧！七彩霓虹燈》，還演出電影《海角七號》，他的人生也像霓虹燈一樣，一直轉著轉著。邱子玲說，應蔚民轉行當房仲之後，看到前輩們一個月就能成交，他以為憑自己在演藝圈的曝光度，當房仲應該不會太難，沒想到真的很難，加上難以抵抗大環境惡劣，他當房仲半年都沒有成交，礙於生活需要，他又轉職到律師事務所上班，成為朝九晚五的上班族，假日則兼差帶看房。

應蔚民是橫跨音樂、戲劇、房地產、律所多產業的藝人。（資料照，記者陳逸寬攝）應蔚民是橫跨音樂、戲劇、房地產、律所多產業的藝人。（資料照，記者陳逸寬攝）

應蔚民成交第一單時，心中百感交集，他感謝自己不放棄終於等到這天，雖然現在還有做律師事務所的工作，但非常開心。他也對外界報告，當上法律服務業務已經逐漸穩定，平均兩天接到一案，包括許多上億廠商洽辦，讓他覺得自己很適合做法務。

應蔚民回顧兩年前離開演藝圈，回到職場，歷經霸凌、不當離職，再轉房仲到法律服務，這一路走來雖然曲折坎坷，但很值得，他也決定繼續努力，認為前方永遠有路。

應蔚民先改當工程師，再轉職房仲、前進律師事務所業務。（翻攝自臉書）應蔚民先改當工程師，再轉職房仲、前進律師事務所業務。（翻攝自臉書）

邱子玲也感受到應蔚民對房仲很有興趣，雖然當了一年房仲才成交第一單，但成交當天，他興奮傳訊息告訴邱子玲，字裡行間滿是興奮，他更表示：不放棄是對的！邱子玲很替他開心，更覺得老天會眷顧持之以恆的人。

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