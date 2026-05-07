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娛樂 最新消息

粿王不倫戀判賠百萬！曾合體宮廟拜拜....宮主賴銘偉被問「還願」回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕范姜彥豐去年與粿粿傳婚變，提告粿粿、「王子」邱勝翊侵害配偶權，日前判決出爐，范姜彥豐獲判賠100萬元。而王子、粿粿農曆年間曾到廣澤宮祈福。宮主賴銘偉今彩排春河劇團舞台劇《老闆～來碗陽春麵！》時受訪，被問及此事，低調指出沒有去干涉，過年後就沒見到他們，「祝福他們這件事有好結果。」說到結尾還來個回馬槍，呼應劇名打趣稱：「怎麼話題變成『來碗王子麵』。」

賴銘偉今彩排春河劇團舞台劇《老闆～來碗陽春麵！》。（記者潘少棠攝）賴銘偉今彩排春河劇團舞台劇《老闆～來碗陽春麵！》。（記者潘少棠攝）

賴銘偉被問及王子、粿粿是否有回廣澤宮還願，他說：「這就看個人有沒有時間回來，或是去其他地方拜拜，最主要就是祝福他們這件事有好結果。」

此外，陳隨意二度演出這齣舞台劇，他回憶先前在劇中一直被郎祖筠「欺負」，某次忍不住心想：「好啊，林祖媽反客為主！」結果去年最後一場鼓起勇氣回嘴，卻立刻被郎祖筠反罵，嚇到差點當場跪下。

陳隨意二度演出這齣舞台劇。（記者潘少棠攝）陳隨意二度演出這齣舞台劇。（記者潘少棠攝）

他笑說那次「頂嘴」，就是在舞台上說：「我在外面唱一首歌的酬勞，比演舞台劇還高。」現場立刻被郎祖筠回：「你知道你簽約了嗎？錢你老婆收走了。」談到舞台劇收入是否難賺，陳隨意顧左右而言他：「不管怎樣，很開心可以學到很多用錢買不到的東西。」一旁的郎祖筠則虧他：「我們教了你三個月，知不知道我教表演課很貴？」

老闆～來碗陽春麵！》今年5月8日至5月24日於台北PLAYground空總劇場演出15場，TixFun售票系統販售中。另外6月13、14日屏東藝術館、7月25日雲林表演廳巡迴演出。

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