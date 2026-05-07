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雙重死訊震撼日本！《機動戰艦》名導離世 藏13天才公開

佐藤龍雄被證實已於4月24日因肝衰竭離世，死訊今天才傳出。（翻攝自X）佐藤龍雄被證實已於4月24日因肝衰竭離世，死訊今天才傳出。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本演藝圈、動畫界同日接連傳噩耗！繼主演《宇宙刑事卡邦》的傳奇動作演員大葉健二於6日病逝，享壽72歲，打造《伊沙米大冒險》、《機動戰艦》等經典作品的動畫導演佐藤龍雄，今（7）也被證實已於4月24日因肝衰竭離世，享壽61歲，大批動漫迷瞬間湧入社群哀悼，不少人直呼：「青春作品又少了一位創作者。」

佐藤龍雄的訃聞由動畫工作室NAGOMI發布，內容提到佐藤龍雄其實早已長期接受治療，但令人鼻酸的是，即便身體狀況不佳，他仍持續投入正在製作中的動畫作品，直到最後一刻都沒離開創作現場。

佐藤龍雄訃聞流出。（翻攝自X）佐藤龍雄訃聞流出。（翻攝自X）

佐藤龍雄在90年代堪稱日本動畫圈的重要名字。從《小紅帽恰恰》演出開始嶄露頭角，接著靠《伊沙米大冒險》首度擔任導演，之後又在《機動戰艦》中展現強烈個人風格，讓作品至今仍被視為經典。

而真正讓不少動漫迷記住他的，則是2012年的《迷你裙宇宙海賊》。他不只當導演，還一手包辦系列構成與劇本，把科幻、青春與搞笑融合成獨特世界觀，成為當年討論度極高的話題作。

除了熱血與宇宙題材，他也曾執導風格強烈的《貓湯》，展現與主流動畫完全不同的藝術感，被不少動畫迷視為「鬼才型導演」。如今離世噩耗傳出，也讓不少網友感嘆，彷彿黃金世代正逐漸謝幕。

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