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身價破億卻開38K徵人？蹦闆遭炎上 怒嗆酸民

做精品代購起家的網紅「蹦闆」呂育銓，在網路徵才。（資料照，記者陳奕全攝）做精品代購起家的網紅「蹦闆」呂育銓，在網路徵才。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕做精品代購起家的網紅「蹦闆」呂育銓，去年大手筆砸1.4億元開設旗艦店。近日他在社群平台刊登徵才消息，表示想找後台人員，沒想到條件開出之後，遭網友酸爆：「一天10小時，起薪3萬8？洗勒哈囉」，蹦闆爆氣回擊：我有錢活該被白嫖薪水？

蹦闆為了尋找後台人員，開出條件，工作時間為早上10點至晚上8點，起薪35K（3萬5千元）；門市人員工作時間為下午2點到晚上12點，起薪38K（3萬8千元），兩個職務都是月休8天，需配合加班，工作地點位於桃園。

蹦闆徵才文案。（翻攝自Threads）蹦闆徵才文案。（翻攝自Threads）

網友看到蹦闆開出的條件，酸諷「影片整天億來億去，徵個人35000月休8天，跑外送都比較賺」，對此，蹦闆回應：「讓子彈飛一下，38000就是試用期薪水，能力在哪薪水就在哪」。有網友跳出來挺蹦闆，表示自己在桃園做電商，薪水跟蹦闆開得差不多，如果蹦闆把福利寫詳細一點，應該就不會引來酸民嘲諷。

蹦闆並不是第一個在社群徵人遭炎上的網紅，先前法籍網紅「Ku」酷也遭遇相同情形，雖然後來風向逆轉，卻掉粉3萬。這次蹦闆同樣因徵才受到熱烈討論，蹦闆進一步指出：「薪資部分35000是試用期，正職員工基本上都有45000以上，不含獎金」，且保障14個月薪水。蹦闆表示勞健保公司全額出的基本條件外，上班吃飯和飲料也可以自行選擇店家報公帳，還有生日禮金，「生日禮金也不是幾百幾千的，尾牙拿出來的獎金價值也是百萬以上，另外我員工都算文職人員，所以沒有體力活。自認為是好的老闆」。

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