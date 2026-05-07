日本特攝圈痛失傳奇！《宇宙》大葉健二病逝 享壽72歲

《宇宙刑事卡邦》傳奇動作演員大葉健二於6日因病辭世。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本特攝圈傳出震撼噩耗！曾主演經典英雄作品《宇宙刑事卡邦》的傳奇動作演員大葉健二，獲公司證實於6日因病辭世，享壽72歲。消息一出，不少日本網友瞬間淚崩，直呼：「童年英雄又少一位了。」

大葉健二不只是特攝明星，更是日本動作片黃金年代的重要人物。他師承日本動作電影傳奇千葉真一，兩人不只在日本影壇地位崇高，還曾一起進軍海外市場，被視為日本動作演員的代表性師徒。

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他最廣為人知的角色，就是1982年《宇宙刑事卡邦》中的主角「一條寺烈／卡邦」。銀色戰鬥服、雷射劍、變身口號，陪伴無數觀眾長大，也奠定他「特攝英雄代表人物」地位。

除了《卡邦》，他也曾演出《電子戰隊電磁人》等《超級戰隊》系列，幾乎可說撐起80年代特攝黃金時期。

更狂的是，他曾被昆汀塔倫提諾相中；2003年，昆汀拍攝《追殺比爾》時，特別邀請大葉健二參演，讓他正式進軍好萊塢，從日本特攝一路打進國際影壇，也讓許多動作片迷對他充滿敬意。

其實近年大葉健二健康狀況早有警訊。2018年他曾在家中昏倒，當時緊急送醫才撿回一命。今年1月，女兒新葉尚也曾透露父親正在住院治療，但因尊重本人意願，始終未公開病情。

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