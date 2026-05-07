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「九天玄女」阿翰Po瘦照遭酸「心機重」！ 霸氣回：寧願壞也不要當善良胖子

對比2013年體重只有68公斤，讓一度胖到96公斤的阿翰，感到十分悵然。（翻攝自臉書）對比2013年體重只有68公斤，讓一度胖到96公斤的阿翰，感到十分悵然。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑藉「九天玄女」算命阿姨等百變角色紅遍全台的YTR阿翰，向來以幽默風格深獲粉絲喜愛，他今（7日）在社群平台怵然有感而發，才PO出幾年輕時的照片，竟意外引來粉絲笑酸「你瘦的樣子，看起來有點心機很重的樣子。」

原來是他日前收到健康檢查報告，沒想到專業護理師將報告一攤，不僅多處「數值」出現數字警訊，對話過程更是讓阿翰感到「哭笑不得」，坦言當下心情只能用「惆悵」兩字來形容。

2014年73公斤的阿翰。（翻攝自臉書）2014年73公斤的阿翰。（翻攝自臉書）

阿翰幽默自曝，護理師翻閱報告時委婉卻精確地建議：「這邊還是建議你減肥一下」、「其實如果瘦一點，情況會好很多」，甚至指著報告中的某個數據語重心長地表示「盡可能瘦一點比較好」。這讓阿翰無奈總結，整份身體狀況的診斷結果總歸一句就是：「太胖了！」

阿翰2019年上健身房時，雖然當時體重已達81公斤，但看起來十分結實。（翻攝自臉書）阿翰2019年上健身房時，雖然當時體重已達81公斤，但看起來十分結實。（翻攝自臉書）

受到這份「紅字警告」的打擊，讓阿翰忍不住貼出過往不同時期的瘦照，像是2013年68公斤、2014年只有73公斤，到了2019年上健身房時雖然已經81公斤但好像還小有腹肌呢……回想過去曾經輕盈的狀態，讓現年32歲、身高178公分，一度胖到96公斤的阿翰忍不住感嘆：「越看越覺得好遙遠，真是惆悵。」雖然文中流露出一絲無奈，但仍不失幽默，文意也與九天玄女的教化本質「降肉（落）！降肉（落）！」警世態度不減，引發網友瘋狂蓋樓。

有粉絲笑嗆阿翰瘦瘦的時候，看起來「心機有點重」，讓阿翰忍不住在底下留言「我寧願壞一點，誰要當善良胖子！」

96公斤的阿翰。（翻攝自臉書）96公斤的阿翰。（翻攝自臉書）

不少粉絲紛紛在底下留言打氣，認為阿翰不論胖瘦都有獨特魅力，也有網友笑稱：「這是要進化成『輕盈版』九天玄女的前奏嗎？」、「你瘦了的話，就不能演娘娘了！」、「瘦的時候，很帥！」更有粉絲表示力挺阿翰：「寧願身體健康，也要繼續帶給大家好作品！」

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