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娛樂 最新消息

林志玲哭到睡著！AKIRA等她醒來「整晚沒掛電話」 為愛飛來台只吃一頓飯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕國民姐夫AKIRA最近上節目分享當年與林志玲交往的小故事，一席話讓網友大讚：「志玲姊姊嫁對人了！」

林志玲（右）與AKIRA於2019在南美館舉辦婚禮。（資料照，記者邱奕欽攝）林志玲（右）與AKIRA於2019在南美館舉辦婚禮。（資料照，記者邱奕欽攝）

AKIRA在2019年6月與林志玲結婚，他在節目上分享與林志玲因為舞台劇而結緣，被問到誰先追誰？AKIRA並沒有給出明確的答案，不過他表示因為兩人是遠距離戀愛，要見對方都得搭飛機，在交往之後都會盡可能去見面。AKIRA也透露，當時也有一天往返台灣、日本過，一大早出發、中午抵達，吃個午餐就立刻走了，「不過就是那短短的一兩個小時，才更加珍貴嗎？」

至於交往的契機，AKIRA分享，十分疼愛林志玲的阿嬤過世，在那時候林志玲打電話給他，「她真的哭得很兇，那時候應該很痛苦吧，在她平靜下來後、各種心情湧上心頭時，打電話跟我聯絡。」

「應該是累了吧，她在電話那一頭就直接睡著了，我本來想說也要來睡覺了，可是我想說我要掛電話嗎？還是不要掛電話，姑且還是一直保持通話狀態，大概2～3小時過去，她醒來了，我想這大概就是交往的契機吧。」聽到AKIRA這段故事，主持人大讚實在太棒了，AKIRA也謙虛地說：「妻子正是因為能夠接受這一點，我們才這麼合吧，對她我只有感謝。」

EXILE放浪兄弟EXILE AKIRA推出個人首張數位EP，8月8日將在台北CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會。（資料照，記者王文麟攝）EXILE放浪兄弟EXILE AKIRA推出個人首張數位EP，8月8日將在台北CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會。（資料照，記者王文麟攝）

迎接出道20週年，EXILE放浪兄弟EXILE AKIRA不光推出個人首張數位EP，8月8日還將在台北CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會，除了召集一路走來的重要夥伴共同演出，也提前預告「會演唱一些對我而言屬於青春回憶的EXILE歌曲。」《EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR “URBAN SAVAGE”》將於8月8日於台北CLAPPER STUDIO舉行，票價為新台幣2680元（全座席）與身障席1340元，門票已於ibon售票系統開賣，更多詳情請鎖定官方社群專頁。

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