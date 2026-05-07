自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小馬才爆兄弟反目 又傳受傷見血 腳趾骨裂照曝光

小馬哥哥先前爆出兄弟反目，更斥小馬背信忘義。（資料照，記者王文麟攝）小馬哥哥先前爆出兄弟反目，更斥小馬背信忘義。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星「小馬」倪子鈞近期爆出兄弟反目，親哥公開痛批小馬背信忘義、養小鬼，更指控當年曾抵押房產幫助小馬成家，如今小馬卻阻撓他買房，更斥小馬是「可恥的基督徒」家醜浮上檯面，小馬只能忍痛申請家暴保護令。沒想到今（7）日小馬透過社群平台曝光自己腳趾受傷的照片，引起熱烈討論。

小馬再社群發文說：「沒想到一支手機砸到大拇趾，竟然造成趾骨骨裂」。原來小馬被手機砸到腳，原以為休息兩週就沒事，還覺得不能跑步至少可以游泳、騎車，沒想到昨天傷口又開始滲出血水，只能趕緊就醫。

小馬在社群平台曬出自己的腳趾傷勢。（翻攝自臉書）小馬在社群平台曬出自己的腳趾傷勢。（翻攝自臉書）

醫生告訴小馬他趾骨骨裂並且發炎，所以現在不能碰水、不能游泳，否則容易感染，傷口更難復原。醫生特別提醒，騎車也不能重踩，讓小馬忍不住說：「哇，納采台也不能練，跑步就更別想了！」

醫生叮囑小馬騎車時不可重踩。（翻攝自臉書）醫生叮囑小馬騎車時不可重踩。（翻攝自臉書）

小馬提到，醫生特別提醒他：「傷筋斷骨一百天」，且大拇趾是腳掌很重要的出力點，如果沒有恢復好，身體最容易代償，最後甚至會影響跑姿、走路，甚至變成反覆舊傷。聽完醫生的說法小馬覺得很悶，原本都準備恢復練習了，現在卻被迫停下來。

小馬決定好好休養。（翻攝自臉書）小馬決定好好休養。（翻攝自臉書）

小馬也從這次的傷勢獲得啟發，認為上天要他學習攻克己身；制伏己心，學習接受不可控的事、學習不急躁、學習安靜、學習不受影響。他認為真正的自律不只是穩定堅持，而是知道什麼時候該停下來、好好休息。他也決定這段時間專心養腳趾骨裂的傷，同時也再找找能進行什麼其他運動。他向夥伴們隔空喊話：弟兄們，你們先練，別等我。我只是暫停，不是退場，等我回來，我會後來居上。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中