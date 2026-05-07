小馬才爆兄弟反目 又傳受傷見血 腳趾骨裂照曝光

小馬哥哥先前爆出兄弟反目，更斥小馬背信忘義。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星「小馬」倪子鈞近期爆出兄弟反目，親哥公開痛批小馬背信忘義、養小鬼，更指控當年曾抵押房產幫助小馬成家，如今小馬卻阻撓他買房，更斥小馬是「可恥的基督徒」家醜浮上檯面，小馬只能忍痛申請家暴保護令。沒想到今（7）日小馬透過社群平台曝光自己腳趾受傷的照片，引起熱烈討論。

小馬再社群發文說：「沒想到一支手機砸到大拇趾，竟然造成趾骨骨裂」。原來小馬被手機砸到腳，原以為休息兩週就沒事，還覺得不能跑步至少可以游泳、騎車，沒想到昨天傷口又開始滲出血水，只能趕緊就醫。

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小馬在社群平台曬出自己的腳趾傷勢。（翻攝自臉書）

醫生告訴小馬他趾骨骨裂並且發炎，所以現在不能碰水、不能游泳，否則容易感染，傷口更難復原。醫生特別提醒，騎車也不能重踩，讓小馬忍不住說：「哇，納采台也不能練，跑步就更別想了！」

醫生叮囑小馬騎車時不可重踩。（翻攝自臉書）

小馬提到，醫生特別提醒他：「傷筋斷骨一百天」，且大拇趾是腳掌很重要的出力點，如果沒有恢復好，身體最容易代償，最後甚至會影響跑姿、走路，甚至變成反覆舊傷。聽完醫生的說法小馬覺得很悶，原本都準備恢復練習了，現在卻被迫停下來。

小馬決定好好休養。（翻攝自臉書）

小馬也從這次的傷勢獲得啟發，認為上天要他學習攻克己身；制伏己心，學習接受不可控的事、學習不急躁、學習安靜、學習不受影響。他認為真正的自律不只是穩定堅持，而是知道什麼時候該停下來、好好休息。他也決定這段時間專心養腳趾骨裂的傷，同時也再找找能進行什麼其他運動。他向夥伴們隔空喊話：弟兄們，你們先練，別等我。我只是暫停，不是退場，等我回來，我會後來居上。

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