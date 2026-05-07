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娛樂 電視

《宇宙啦啦隊》混血女神美到出圈！網友全認成Somi狂喊「視線無法離開」

〔記者邱奕欽／台北報導〕緯來原創女團選秀《宇宙啦啦隊》總決賽倒數，近期與女團HUR+合作的高強度舞台播出後，其中27歲混血成員佟凱玲的舞台直拍意外在Threads瘋傳，不少網友一看驚呼「以為是Somi」，貼文短時間吸引超過5千人按讚，甚至還有自稱微風員工的網友現身認證「她本人真的很美。」

27歲混血女神佟凱玲的舞台直拍意外在Threads瘋傳。（翻攝自Threads）27歲混血女神佟凱玲的舞台直拍意外在Threads瘋傳。（翻攝自Threads）

佟凱玲早在2017年就被微風集團相中簽約成為「微女神breeze」，之後隨HUR+正式出道，憑藉亮眼外型與舞台實力受到關注，這次她在《宇宙啦啦隊》中與HUR+帶領女孩們挑戰高強度舞蹈，被不少觀眾形容根本是「震撼教育」等級，加上節目找來銀赫、神童擔任導師，整體製作規格也被認為相當有韓國選秀氛圍。

有網友近日在Threads貼出佟凱玲舞台直拍，並表示「很扯欸！《宇宙啦啦隊》找來的是什麼神顏啊！」貼文曝光後迅速累積超過4600讚與破百則留言，大批網友留言狂刷「我以為是Somi」、「這是什麼神顏」、「她本人超正！」、「真的美到誇張」，意外掀起討論熱潮。

不僅如此，更有網友在目睹過本人後直誇「佟凱玲本人真的很美。」還有人笑稱「即使李赫宰在，我這個ELF視線都無法離開她們」、「漂亮到站著不動，鏡頭都會自己找她。」隨著《宇宙啦啦隊》總決賽將於5月30日登場，節目目前也同步開放粉絲透過浪LIVE平台進行投票，最終將由評審分數與粉絲應援共同決定出道名單。

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