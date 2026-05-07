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娛樂 日韓

穿太露挨轟 33歲童顏巨乳網紅1句話嗆爆酸民

33歲南韓網美洪瑛琦是「童顏巨乳」的最佳代表。（翻攝自IG）33歲南韓網美洪瑛琦是「童顏巨乳」的最佳代表。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕33歲南韓網美洪瑛琦是「童顏巨乳」的最佳代表，她的IG已經擁有超過118萬粉絲追蹤，近日，網友質疑洪瑛琦穿著過度暴露，洪瑛琦霸氣回嗆：「看來你也很想看」。

網友質疑洪瑛琦穿著過度暴露反被嗆。（翻攝自IG）網友質疑洪瑛琦穿著過度暴露反被嗆。（翻攝自IG）

擁有童顏外貌、魔鬼身材的洪瑛琦，已經是2個孩子的媽，不過從外表一點也看不出來。她的身材凹凸有致，上圍雄偉，腰枝纖細，好身材羨煞人。洪瑛琦個性直率，是個嗆辣小辣椒，她跟網友進行問答互動時，因一張辣露身材線條的美照受到抨擊，對方吐槽她露太多，希望她能克制一點，還問她裸露的理由。

洪瑛琦驕傲曬出胸部與平坦小腹。（翻攝自IG）洪瑛琦驕傲曬出胸部與平坦小腹。（翻攝自IG）

面對網友沒有禮貌的問題和指教，洪瑛琦直接回答：「你不要看就好了」，還戳破對方一直看她的新照，是不是心中也很想看？霸氣全開。

洪瑛琦懷孕的時候，才20歲，孩子的爸爸年僅17歲，當時還是高中生，戀情一度被外界唱衰。不過，洪瑛琦以行動證明，她把孩子養育得很好，一家4口現在過著幸福的生活。

洪瑛琦現在是2個孩子的媽媽。（翻攝自IG）洪瑛琦現在是2個孩子的媽媽。（翻攝自IG）

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