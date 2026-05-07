籃籃飛美探班「解決大谷的男人」 沙子宸投球竟K中女神頭

左圖為籃籃和沙子辰合影，右圖為籃籃在洋基球場。（翻攝籃籃IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿「推進隊長」籃籃日前再度啟動美國棒球日記行程，儘管出發當天就身體不適發燒，仍擋不住她的熱血棒球魂。她不僅忍受病體，忍受長達3小時的車程前往芝加哥力挺旅美小將沙子宸，更在現場意外促成粉絲與林泓育的跨海視訊，展現最強國民應援隊長的魅力。

沙子宸精準控球擊中籃籃。（翻攝籃籃IG）

籃籃一抵達芝加哥，便直奔球場支持投手沙子宸，雖然當日沙子宸並未先發，但賽後兩人驚喜相見，籃籃大讚對方是「超有禮貌的大男孩」。兩人更相約拍攝社群短影音，沒想到身為投手的沙子宸控球太專業，籃籃事後笑著爆料：「有詢問他能不能一起拍短影音？結果他控球真的太準，投球居然投到我的頭（笑）。」

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為了慰勞旅外球員的辛勞，籃籃貼心準備了球衣、可樂果、泡麵等道地物資，感性表示：「感覺長期在美國各個球場移動，在大巴上應該需要精神糧食，讓沙子宸有短暫回到台灣的感覺。」

原定計畫還要拜訪另一位球員柯敬賢，卻發生爆笑插曲。籃籃坦言因時差計算失誤錯過班機，導致行程大亂無緣見面，她無奈表示：「真的非常可惜，通知他的時候，他很可愛的回『那我的球衣怎麼辦？』，只能等他回來台灣再送給他了。」

此行另一亮點是朝聖道奇球場，這也是籃籃繼東京WBC後再度觀看大谷翔平比賽。相較於國際賽的緊繃，她這次心態輕鬆不少，笑稱：「在東京是看對手、敵人的感覺比較緊繃，這次心態輕鬆很多，單純享受棒球的純粹，反而希望他一直轟！（笑）。」 由於球場萬頭鑽動，她還搞怪戴上「箭頭道具」以防走失，模樣相當俏皮。

在芝加哥球場觀賽期間，籃籃巧遇樂天「十號隊友」，驚覺對方是林泓育的鐵粉，籃籃當場加碼「超級售後服務」，直接啟動跨海視訊讓粉絲與偶像面對面，讓該名球迷激動不已，成功將台灣職棒的熱情輸向國際。籃籃表示，未來將繼續前進世界各地的球場，不僅是為旅美選手加油，也承諾：「將最新的觀賽體驗與應援文化分享給樂天桃猿，為球隊注入更多新的氣象與活力。」

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