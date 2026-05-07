自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

籃籃飛美探班「解決大谷的男人」 沙子宸投球竟K中女神頭

左圖為籃籃和沙子辰合影，右圖為籃籃在洋基球場。（翻攝籃籃IG）左圖為籃籃和沙子辰合影，右圖為籃籃在洋基球場。（翻攝籃籃IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿「推進隊長」籃籃日前再度啟動美國棒球日記行程，儘管出發當天就身體不適發燒，仍擋不住她的熱血棒球魂。她不僅忍受病體，忍受長達3小時的車程前往芝加哥力挺旅美小將沙子宸，更在現場意外促成粉絲與林泓育的跨海視訊，展現最強國民應援隊長的魅力。

沙子宸精準控球擊中籃籃。（翻攝籃籃IG）沙子宸精準控球擊中籃籃。（翻攝籃籃IG）

籃籃一抵達芝加哥，便直奔球場支持投手沙子宸，雖然當日沙子宸並未先發，但賽後兩人驚喜相見，籃籃大讚對方是「超有禮貌的大男孩」。兩人更相約拍攝社群短影音，沒想到身為投手的沙子宸控球太專業，籃籃事後笑著爆料：「有詢問他能不能一起拍短影音？結果他控球真的太準，投球居然投到我的頭（笑）。」

為了慰勞旅外球員的辛勞，籃籃貼心準備了球衣、可樂果、泡麵等道地物資，感性表示：「感覺長期在美國各個球場移動，在大巴上應該需要精神糧食，讓沙子宸有短暫回到台灣的感覺。」

原定計畫還要拜訪另一位球員柯敬賢，卻發生爆笑插曲。籃籃坦言因時差計算失誤錯過班機，導致行程大亂無緣見面，她無奈表示：「真的非常可惜，通知他的時候，他很可愛的回『那我的球衣怎麼辦』，只能等他回來台灣再送給他了。」

此行另一亮點是朝聖道奇球場，這也是籃籃繼東京WBC後再度觀看大谷翔平比賽。相較於國際賽的緊繃，她這次心態輕鬆不少，笑稱：「在東京是看對手、敵人的感覺比較緊繃，這次心態輕鬆很多，單純享受棒球的純粹，反而希望他一直轟！（笑）。」 由於球場萬頭鑽動，她還搞怪戴上「箭頭道具」以防走失，模樣相當俏皮。

在芝加哥球場觀賽期間，籃籃巧遇樂天「十號隊友」，驚覺對方是林泓育的鐵粉，籃籃當場加碼「超級售後服務」，直接啟動跨海視訊讓粉絲與偶像面對面，讓該名球迷激動不已，成功將台灣職棒的熱情輸向國際。籃籃表示，未來將繼續前進世界各地的球場，不僅是為旅美選手加油，也承諾：「將最新的觀賽體驗與應援文化分享給樂天桃猿，為球隊注入更多新的氣象與活力。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中