愛爾麗偷拍風暴延燒...女星剛要解褲頭 驚恐抓包「公廁藏密錄」

郎祖筠透露曾遇過偷拍事件。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郎祖筠今領軍陳隨意、郭耀仁、黃浩詠、黃豪平、賴銘偉等人彩排春河劇團在空總的舞台劇《老闆~來碗陽春麵！》，近日醫美診所愛爾麗偷拍風暴延燒，郎祖筠雖從沒做過醫美，但曾遇過偷拍事件，她提到過去有次在賣場廁所正要解開褲帶，發現垃圾桶旁放了個飲料紙盒，竟然有些歪斜還有缺口，她踢了一腳發出「匡啷」聲，立刻察覺不對勁，趕緊通報工作人員，後來竟是偷拍攝影機。

陳隨意、郎祖筠彩排春河劇團在空總的舞台劇《老闆~來碗陽春麵！》。（記者潘少棠攝）

她出門在外對於隱私看很重，外宿會把房間的燈全關掉，檢查有沒有隱藏攝影機鏡頭發光的亮點，她說自己也會用打火機，站在鏡子前檢查有沒有穿透，甚至會翻看掛畫有沒有藏鏡頭。她呼籲大家在外都要小心，連搭手扶梯也要注意，她也曾看到穿極短裙的女性上樓時完全曝光，她趕緊上前提醒，沒想到對方完全無所謂。

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陳隨意、郎祖筠彩排春河劇團在空總的舞台劇《老闆~來碗陽春麵！》。（記者潘少棠攝）

而這次舞台劇巡演，恰巧碰上母親節，郎祖筠指出83歲的媽媽不愛出門，加上去年看過同場演出，這次不會特別來看，但她慶幸媽媽很有福澤，請來的照護者很愛笑，把媽媽顧得很好，她出門在外，常常看家裡監視器關心媽媽，媽媽每次都是躺在床上翹二郎腿滑手機，看起來很愜意，偶爾郎祖筠打電話回家，媽媽回問她「有事嗎」，讓她忍不住回「沒事不能打給妳嗎」，母女鬥嘴很可愛。

《老闆~來碗陽春麵！》今年5月8日至5月24日於台北PLAYground空總劇場演出15場，TixFun售票系統販售中。另外6月13、14日屏東藝術館、7月25日雲林表演廳巡迴演出。

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