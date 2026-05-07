43歲富永愛睽違20年再當媽 親曬寶寶小腳丫報喜

日本超模富永愛在個人社群宣布順利生產消息，同時還曬出寶寶的小腳丫。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本43歲超模兼演員富永愛今（7）報喜訊，她在個人社群宣布順利生產消息，同時還曬出寶寶的小腳丫。她向大家報告，已經成功生下孩子，更感謝周圍眾人溫暖支持，她才能安全完成分娩。

富永愛睽違20年再當媽。（路透）

富永愛稍早發文，表示由於她是高齡產婦，本來就面臨著高風險的分娩，她本人在懷孕期間也一直感到焦慮，好在周圍的人給她溫暖與鼓勵，她才能順利將孩子生下來。她也提到自己上次生孩子已經是20年前的事了，如今她再度體會到第一次與新生兒相間的喜悅。

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富永愛宣布自己將暫時休息一段時間，不過，關於自己分娩的話題，她明日將於YouTube頻道上好好地談論。

富永愛在懷孕期間也一直因自己是高齡產婦感到焦慮。（法新社）

富永愛過去曾於2004年與旅法日籍甜點師結婚，隔年生下長子富永章胤，目前母子倆都活躍於模特兒圈，2009年她結束第一段婚姻。去年12月，她大方公布懷孕消息，更透露伴侶是演員山本一賢，睽違20年再當母親，富永愛感慨萬千，更希望粉絲能持續守護她們一家人。

富永愛伴侶是演員山本一賢。（翻攝自IG）

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