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周杰倫為何能稱霸華語圈？《路透》揭最大優勢「台灣樂壇少1限制」

〔記者邱奕欽／台北報導〕天王「周董」周杰倫睽違近4年推出新專輯《太陽之子》，首波主打歌MV還原30幅經典名作，將美術館搬入吸血鬼獵人的奇幻世界，再度掀起話題。值得注意的是，國際媒體《路透》近日更以「周杰倫為何能稱霸華語樂壇」為題進行分析報導，當中特別點出台灣音樂圈擁有更自由、多元的創作環境，直言即便台灣僅有2300萬人口，華語流行音樂影響力卻遠超規模。

「周董」周杰倫睽違近4年推出新專輯《太陽之子》。（資料照，記者胡舜翔攝）「周董」周杰倫睽違近4年推出新專輯《太陽之子》。（資料照，記者胡舜翔攝）

周杰倫新專輯收錄13首歌曲，首支MV長達近7分鐘，橫跨台北與巴黎取景，劇情描述他在教堂內與吸血鬼對決，最後更以巨大十字架刺穿對方心臟，濃厚黑暗風格與宗教意象掀起討論。周杰倫也在受訪中表示，希望透過歌曲傳遞「正能量」，並坦言每次開演唱會前其實都曾面臨緊張與恐懼，「每個人心中都有黑暗面，要學著控制它、與它共存，或是摧毀它。」

然而，《路透》在報導中甚至特別提到，台灣雖然人口僅約2300萬人，但華語音樂圈多年來卻始終擁有遠超人口規模的強大影響力，而背後的重要原因之一，正是台灣擁有「不受審查限制的創作環境」，相較於受到較多框架限制的市場，台灣音樂人能更自由地嘗試各種題材、曲風與視覺風格，也因此更容易孕育出具有鮮明個人特色的創作者；報導雖沒有直接明講「中國」，但對照華語市場環境，其實仍帶有相當明顯的對比意味。

事實上，周杰倫出道前曾歷經大學落榜，一度考慮成為鋼琴老師，後來在歌唱比賽中被發掘後，先替其他歌手寫歌，才逐步走向幕前。他長年將西方R&B、Hip-Hop融合台灣與中華元素，打造出極具辨識度的「周式風格」，也因此在亞洲擁有極高人氣。不同於許多華語歌手高度依賴製作團隊，周杰倫長年親自參與大量創作，也被視為華語樂壇少數具備完整創作能力的天王級人物。除了音樂成就外，他也曾跨足電影圈，參演2010年好萊塢電影《青蜂俠》。

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