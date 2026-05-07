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娛樂 電影

吳念真「如果有一天不在了」感性留聲 談鼠患感嘆生態衝突

〔記者許世穎／台北報導〕台灣知名導演吳念真再度攜手鳥類紀錄片導演梁皆得，為新片《飛吧！熊鷹》擔任旁白。不僅再度「零酬勞」力挺，更罕見談及生死與自身健康狀況，感性表示：「如果有一天我不在了，聲音還會留下來。」他從都市鼠患談到生態失衡，直言人類與自然的衝突正日益嚴重。

吳念真（左）和導演梁皆得三度合作紀錄片《飛吧！雄鷹》。（采昌提供）吳念真（左）和導演梁皆得三度合作紀錄片《飛吧！雄鷹》。（采昌提供）

《飛吧！熊鷹》記錄台灣山林中的頂級猛禽熊鷹，也拍下拍攝過程的艱辛與漫長等待。吳念真收到梁皆得邀約後，幾乎沒有猶豫便答應合作，再度義務配音。他表示：「能幫忙偉大的事情，對我來說是容易的事情。」還幽默笑說：「如果有一天我不在了，影片還在、我的聲音也還在！」

兩人繼《老鷹想飛》、《守護黑面琵鷺》後第三度合作，吳念真也分享自己長年對紀錄片的熱愛，認為《飛吧！熊鷹》不只是單純記錄動物生態，更像是在閱讀一部自然百科，「就像在看百科全書的篇章一樣！」認為電影除了介紹熊鷹，也讓觀眾重新理解環境與生命之間的關係。

吳念真（左）和導演梁皆得一同為紀錄片《飛吧！雄鷹》受訪。（采昌提供）吳念真（左）和導演梁皆得一同為紀錄片《飛吧！雄鷹》受訪。（采昌提供）

談到近年身體狀況，吳念真坦言呼吸系統並不理想，醫生也經常提醒他別太急性子。當被問到是否像梁皆得一樣熱愛登山時，他笑說自己小時候每天上下學，來回就得走將近3小時山路，如今年紀漸長，體力早已不如從前，「現在完全不爬山了」，生活步調也不得不放慢。

除了錄製旁白，吳念真對片中帶出的生態議題也感觸極深。他提到曾在紐約地鐵目睹老鼠四處亂竄，但當地民眾似乎早已習以為常，讓他相當震撼。他認為，都市鼠患其實是人類生活習慣造成的結果，例如不少人基於愛心在街頭餵食流浪狗，卻讓食物長時間放在戶外，反而成了老鼠的食物來源。

吳念真無酬擔任紀錄片《飛吧！雄鷹》旁白。（采昌提供）吳念真無酬擔任紀錄片《飛吧！雄鷹》旁白。（采昌提供）

他也進一步指出，當低海拔棲地持續遭到開發破壞，不只老鼠問題愈來愈嚴重，包括熊鷹、日本黑熊等野生動物，也會被迫離開原有棲地、下山覓食。吳念真感嘆，人類與自然之間的界線正逐漸崩解，而這些看似零散的現象，其實都反映著生態失衡帶來的危機。

《飛吧！熊鷹》將於5月15日在台上映。

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