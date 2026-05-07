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娛樂 最新消息

泰國「帝王術」抓龍筋太震撼 融融痛到崩潰求饒

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大熱播節目《自由的旅行者》第三季前進泰國，主持人融融與黃可欣此行挑戰不斷，不僅幸運參與極為罕見的50公尺臥佛披袈裟儀式，融融更獻出「抓龍筋」初體驗。過程中他痛到幾近崩潰、哀嚎不斷，甚至當場向師傅求饒，滿頭大汗直呼：「抓龍筋的感覺真的只能意會不可言傳！」

融融體驗百年帝王之術「抓龍筋」。（八大電視提供）融融體驗百年帝王之術「抓龍筋」。（八大電視提供）

融融首度體驗泰國百年帝王之術「抓龍筋」，他形容自己當時的心境：「我就像一隻誤闖叢林的小白兔，只能走一步算一步。」不同於一般按摩的放鬆，抓龍筋的痠爽讓融融全程本色呈現，完全沒誇張。結束後他驚魂未定表示：「我的所有反應都是本色呈現，完全沒有誇張的成份，抓龍筋的感覺真的只能意會不可言傳，而過程中也跟舒服兩個字扯不上關係！」 儘管過程痛苦，但他仍正面評價體驗後身體彷彿被「重新開機」，有明顯的疏通感。

主持人融融（右）與搭檔黃可欣（左）興奮受邀加入替臥佛披袈。（八大電視提供）主持人融融（右）與搭檔黃可欣（左）興奮受邀加入替臥佛披袈。（八大電視提供）

除了獵奇體驗，外景團隊更獲得難得機會，參與為50公尺長臥佛披袈裟的儀式。融融興奮表示：「真的是非常、非常大的福報！」 原以為任務輕鬆，沒想到巨型袈裟重量驚人，需數十人齊心協力。融融完成後手掌發紅腫脹，感性說道：「能夠親手參與的我們，不僅僅是一次難得的緣分，更是一種被允許走進當地文化深處的機會。」

泰國最大的巴沙春拉西水庫，素有泰版《神隱少女》之稱。（八大電視提供）泰國最大的巴沙春拉西水庫，素有泰版《神隱少女》之稱。（八大電視提供）

此行兩人也走訪清邁塔佩門，並前往巴沙春拉西水庫捕捉一年僅行駛三個月的「水上列車」。看著列車穿越水壩的絕美畫面，黃可欣激動向旅客揮手：「看起來有哈利波特的感覺，我覺得泰國真的很不錯！即使在火車旁邊也不可怕，因為列車是慢慢行駛，是很優雅的開走，搭配水庫的風景，真的很漂亮。」

《自由的旅行者》第三季持續深入泰國，帶領觀眾看見不一樣的異國風情，每週六晚間八點於八大綜合台首播。

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