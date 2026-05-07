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娛樂 最新消息

被撞還被嗆 資深媒體人王瑞玲氣炸開罵：「有沒有家教啦」

王瑞玲被撞還被兇一頓，氣得她怒問：是有沒有家教啦！（翻攝自臉書）王瑞玲被撞還被兇一頓，氣得她怒問：是有沒有家教啦！（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深媒體人王瑞玲日前發生車禍，由於對方撞到王瑞玲的後照鏡還口氣不佳，氣得王瑞玲在社群平台發文，怒問：「妳們兩位30幾歲的小女生是在派什麼啦？」還附上生氣的表情符號。

原來，王瑞玲近日頂著大雨滂沱，從新竹一路塞車回台北，沒想到卻發生途中車禍，下車之後，對方竟然非常不客氣的吼叫，一下說是王瑞玲撞她們的車子；一下又吵嚷要叫警察。傻眼的王瑞玲說：「被妳們撞還不打緊，還被妳們派，是有沒有家教啦！」

還原現場狀況，王瑞玲說自己從忠孝東路加油站右轉出來後，便一直靠右直行，恰巧又遇上道路施工放置路，她以時速不到5公里的速度緩慢前進，沒想到對方卻直接往王瑞玲左側的照後鏡用力一撞。

由於肇事者口氣不佳，王瑞玲撂狠話「別逼我把行車紀錄器調出來」。（翻攝自臉書）由於肇事者口氣不佳，王瑞玲撂狠話「別逼我把行車紀錄器調出來」。（翻攝自臉書）

當時王瑞玲搖下車窗，對方副駕駛座乘客也同時搖下車窗，王瑞玲以為對方要道歉，豈料迎面就是一頓罵，她心想：「我都還沒出聲，就被妳們兩位派一頓，難道妳們無感到此時正值下班車潮再加上大雨狂下，後面一堆車子已經不耐煩對我們按喇叭嗎？」

王瑞玲被兇之後，憋了老天才說出：「擠屁呀」還擊，接著她按了一下後照鏡的按鈕把撞歪的後照鏡回正，直接開車回家。

事後，王瑞玲重新釐清來龍去脈，認為兩位30幾歲的小女生看她開名車，就理直氣壯的說話大聲，但她餘怒未消忍不住說「先派先贏嗎」，之後她又補上一槍說：「她們也應該不知道，在車潮中請交警來，會先被開一張妨礙交通的罰單」，無奈自己採訪拍攝一整天又在大雨中開車，很累、屁股很酸，氣沖沖地說：別逼我把行車紀錄器調出來。

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