角頭來了！王識賢高捷王陽明情義到高雄 霸氣公布見面時間

陳萬號（左起）、白吉勝、黃鐙輝、王陽明、張懷秋、黃騰浩、吳長愷將參加角頭演唱會。（曼尼娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕《角頭》系列電影一直擁有許多忠實粉絲，連續兩年推出的《角頭－大橋頭》、《角頭－鬥陣欸》，分別創下全台2.2億、1.8億的票房佳績，今（7日）主角群也開心宣布，8月將到高雄流行音樂中心開唱，再現江湖兄弟的義氣與柔情。

唐振剛（左起）、張再興、鄭人碩、高捷、施名帥、黃尚禾、吳震亞將參與角頭演唱會。（曼尼娛樂提供）

《角頭》IP邁入12週年，製作公司曼尼娛樂今天宣布好消息，8月22日將到高流舉辦「角頭唱演會－情義到高雄」，以沉浸式體驗融合電影真人現場演出、原創電影歌曲LIVE演唱呈現，屆時更有與粉絲近距離的互動遊戲，以及《角頭》主題市集。

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王識賢（左）、荒山亮將擔任角頭演唱會主唱歌手。（曼尼娛樂提供）

「情義到高雄」演唱會，邀集電影中「仁哥」王識賢，以及另一位金曲歌王荒山亮擔任主唱，率領高捷、王陽明、張懷秋、黃騰浩、鄭人碩、施名帥、張再興、唐振剛、黃尚禾、吳震亞、白吉勝、黃鐙輝、陳萬號、吳長愷共同演出，陣容浩大，售票資訊將在近期公布。相關資訊可關注角頭文創臉書粉絲團。

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