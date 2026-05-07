演唱會後台大公開！怪奇比莉「小狗狗房間」超療癒

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》由怪奇比莉和金獎導演詹姆斯柯麥隆聯手執導，以前所未有的近距離接觸怪奇比莉，並以3D體驗呈現，讓觀眾彷彿置身舞台中央，感受最真實的臨場震撼，甚至還能一窺這場巡演中著名的「小狗狗房間」。

《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》讓粉絲以前所未有的近距離接觸怪奇比莉。（UIP提供）

這部電影不只呈現怪奇比莉在那場長達1小時40分鐘高強度演出前的準備過程，也完整捕捉了粉絲在現場看到的舞台演出，同時更深入她的後台生活，那個著名的「小狗狗房間」是一個真的充滿了小狗狗的房間，專門用來幫助大家放鬆心情。而且巡演的每一站都由不同的救援機構提供狗狗，而且牠們全部都開放領養。

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這部電影的核心主題是在講述怪奇比莉和觀眾之間那種非比尋常的情感連結。導演柯麥隆表示：「比莉絕對不是那種愛耍大牌或是難搞的天后。她非常真誠和腳踏實地，對她的粉絲也毫不掩飾地做自己。她把自己的創傷和成長都寫進她的歌曲中，讓大家一起去感受和體會，這也讓她的粉絲和她之間產生非常親密的情感連結。」

《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》呈現怪奇比莉在高強度演出前的準備過程。（UIP提供）

柯麥隆形容粉絲們陪著怪奇比莉一起走過青春，看著她是如何面對許多同樣的挑戰，「而且很多人幾乎是和她一起長大。當她進行現場演出的時候，觀眾其實也成為音樂的一部分。」

怪奇比莉表示：「把所有的視覺元素都完整呈現出來非常重要，包括每一種顏色、每一個燈光提示、巨型螢幕上的所有畫面，以及整場演出中的每一個瞬間。」她提到，這一切都是由她和一群非常優秀的團隊成員專門為這次巡演精心打造的，「這是一場在環形舞台上的演出，也是我以前從來沒有嘗試過的表演形式。」

演唱會的舞台設計完全反映了怪奇比莉的創意視野，由她親自構思，並且交給專門打造沉浸式體驗的Moment Factory娛樂工作室精心打造而成。整場演唱會都充滿令人驚艷和令人難忘的視覺效果，結合了影像、燈光、建築、聲音與各種特效。

《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》充滿令人驚艷和令人難忘的視覺效果。（UIP提供）

而在演唱會場館中央，是一座360度的環形主舞台，讓她能夠和觀眾近距離進行互動，而舞台上不斷變幻的LED地板持續呈現不同的影像，舞台上方的巨型LED螢幕則即時轉播演出畫面。再加上雷射、煙霧裝置和最先進的燈光效果，打造出呼應巡演主題的「溫柔」與「重擊」的主題。

曲目編排也非常多元化，融合了新歌、經典作品與翻唱歌曲，曲風則橫跨流行、搖滾、嘻哈到電子音樂各種不同的音樂風格。怪奇比莉形容，這帶來了一種前所未有的能量，「雖然這是一場在可以容納成千上萬觀眾的體育館內的演出，而且四周都是人群，但是卻感覺非常親密，就像我們全都是一起待在同一個小房間裡面那樣。」

電影中到處都能看到粉絲的身影，無論是在演唱會場館內的簡短訪談，或是在演出當下的畫面都被完整呈現。「有些鏡頭還可以看到成千上萬的人完全同步，知道每一句歌詞，和她一起活在那個當下。」

怪奇比莉（左）和詹姆斯柯麥隆攜手執導《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》。（UIP提供）

導演詹姆斯柯麥隆說：「這些死忠粉絲對這些歌曲熟悉到幾乎可以和她一起表達自我，這是一種充滿喜悅又非常深刻的情感體驗。觀眾不只是跟著音樂跳躍、吶喊和盡情搖滾，雖然有很多歌曲的節奏非常強烈，大家也都會像那樣完全投入，但是曲目中充滿感情的慢歌，其實才擁有最強大的力量。」

怪奇比莉改變了音樂，詹姆斯柯麥隆改變了電影，兩位來自不同領域的創作人攜手合作，共同重新定義演唱會體驗的可能性。這將是一場前所未見的演唱會級電影盛事，突破傳統觀影形式，帶來沉浸式、無可取代的感官衝擊。《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》將於明天（8日）在台上映。

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