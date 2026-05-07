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娛樂 電視

菜市場父母「變賣嫁妝」換醫藥費 展榮展瑞翻身報恩

〔記者傅茗渝／台北報導〕母親節將至，雙胞胎創作者展榮、展瑞，近日揭露童年一段鮮為人知的往事。兩人透露，小時候因健康不佳頻繁住院，當時在菜市場打拚的父母為了籌措沉重的醫藥費，母親甚至不惜變賣嫁妝。如今兄弟倆事業有成，決定送上大禮報答親恩，不僅全家吃大餐，更宣布將「全額負擔」帶父母飛往日本旅遊！

展榮（右）、展瑞（左）相互爭搶手中美味。（星展娛樂提供）展榮（右）、展瑞（左）相互爭搶手中美味。（星展娛樂提供）

回憶起童年，展榮、展瑞表示當時家庭經濟壓力巨大，父母辛苦維持生計。隨著現在經濟狀況改善，展瑞透露，考慮到父母已退休且生性節儉，他們設定目標要在爸媽體力尚可時，每年至少帶他們出國一次，並興奮預告：「我們馬上就要出發去日本了！」

許氏家族照，左至右為：展榮、許爸爸、許媽媽、展瑞。（星展娛樂提供）許氏家族照，左至右為：展榮、許爸爸、許媽媽、展瑞。（星展娛樂提供）

這次旅程特別規劃前往黑部立山觀賞壯觀雪牆，為了體貼長輩，全程採取跟團模式，讓爸媽不必擔心交通接駁。展榮展瑞強調，爸媽只要帶著行李箱就能出門，對他們而言，全家人聚在一起的時間，就是最難得的禮物。

談到過往送禮的趣事，兄弟倆坦言剛開始賺錢時，曾買過金項鍊孝敬媽媽，展瑞回憶當時情景笑說：「媽媽反應很平靜，爸爸好像也沒吃醋，他可能比較在意那條鍊子有多重！」 意外曝光一家人私下幽默且隨和的個性。

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