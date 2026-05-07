自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔女星「痛失愛子」哭到頭暈心臟痛 吳皓昇害死兒挨轟「白痴」：就你害的

〔記者李紹綾／台北報導〕羅子惟在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演的「王有勝」於劇中不幸因車禍下線，引發「王家人」演技大噴發！尤其是飾演媽媽「盧莉君」的李沛綾，哭戲強度突破天際，讓觀眾深刻感受生離死別的震撼。

李沛綾在《豆腐媽媽》得知兒子死訊崩潰。（翻自YouTube）李沛綾在《豆腐媽媽》得知兒子死訊崩潰。（翻自YouTube）

李沛綾在《豆腐媽媽》得知兒子死訊崩潰。（翻自YouTube）李沛綾在《豆腐媽媽》得知兒子死訊崩潰。（翻自YouTube）

李沛綾在臉書分享了播出畫面，她的角色得知兒子死訊後，聲嘶力竭崩潰哭喊：「你怎麼拋下媽媽就離開」、「還我兒子」，將人生至痛的情緒發揮得淋漓盡致。她坦言，為了呈現「悲傷至極」的氛圍，這短短一場戲讓她「哭到青筋暴漲，頭暈心臟痛」，甚至在與蘇晏霈對戲時也同樣哭到青筋暴露，敬業精神令人動容。

李沛綾（左）在《豆腐媽媽》與羅子惟飾演母子。（翻攝自臉書）李沛綾（左）在《豆腐媽媽》與羅子惟飾演母子。（翻攝自臉書）

雖然戲裡歷經生離死別，但戲外演員們感情超好。李沛綾貼出與「兒子」的合照，心疼表示「莉君真慘，連兒子的最後一面都見不到」，並大讚羅子惟「認真、用心、進步神速」。羅子惟也現身留言甜喊：「媽咪愛你～你淚眼汪汪。」展現戲外的好情誼。

羅子稚（右起）、王晴、吳皓昇在《豆腐媽媽》飾演一家人。（翻攝自臉書）羅子稚（右起）、王晴、吳皓昇在《豆腐媽媽》飾演一家人。（翻攝自臉書）

劇中飾演親姊姊「王有美」的王晴也貼出合照哀悼：「小勝，阿姊真的好捨不得你。」飾演反派父親的吳皓昇，則感性回憶開拍前曾激勵：「加油我們要讓王家全員活到最後！」他大讚羅子惟這次「2.0版」的表演已深深刻在觀眾心裡，期待未來「3.0版」的進化，甚至霸氣喊話：「老爸會替你報仇的。」

吳皓昇在《豆腐媽媽》不忍兒子羅子惟英年早逝。（翻攝自臉書）吳皓昇在《豆腐媽媽》不忍兒子羅子惟英年早逝。（翻攝自臉書）

有趣的是，當吳皓昇在文末憤怒發問：「到底是誰害死有勝的。」入戲深的網友紛紛吐槽，直指他飾演的「王正豪」就是間接害死兒子的真兇，激動留言：「就你王正豪害死有勝的啊」、「你你你～還不都是你」，更有人專業分析：「你的白痴告訴我們一件事，車禍重傷的患者不要隨便移動。」不過，也有許多粉絲稱讚吳皓昇的精湛演技，認為他將反派演出了豐富層次，完全撐起了整部戲的張力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中