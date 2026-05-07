八點檔女星「痛失愛子」哭到頭暈心臟痛 吳皓昇害死兒挨轟「白痴」：就你害的

〔記者李紹綾／台北報導〕羅子惟在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演的「王有勝」於劇中不幸因車禍下線，引發「王家人」演技大噴發！尤其是飾演媽媽「盧莉君」的李沛綾，哭戲強度突破天際，讓觀眾深刻感受生離死別的震撼。

李沛綾在《豆腐媽媽》得知兒子死訊崩潰。（翻自YouTube）

李沛綾在《豆腐媽媽》得知兒子死訊崩潰。（翻自YouTube）

李沛綾在臉書分享了播出畫面，她的角色得知兒子死訊後，聲嘶力竭崩潰哭喊：「你怎麼拋下媽媽就離開」、「還我兒子」，將人生至痛的情緒發揮得淋漓盡致。她坦言，為了呈現「悲傷至極」的氛圍，這短短一場戲讓她「哭到青筋暴漲，頭暈心臟痛」，甚至在與蘇晏霈對戲時也同樣哭到青筋暴露，敬業精神令人動容。

請繼續往下閱讀...

李沛綾（左）在《豆腐媽媽》與羅子惟飾演母子。（翻攝自臉書）

雖然戲裡歷經生離死別，但戲外演員們感情超好。李沛綾貼出與「兒子」的合照，心疼表示「莉君真慘，連兒子的最後一面都見不到」，並大讚羅子惟「認真、用心、進步神速」。羅子惟也現身留言甜喊：「媽咪愛你～你淚眼汪汪。」展現戲外的好情誼。

羅子稚（右起）、王晴、吳皓昇在《豆腐媽媽》飾演一家人。（翻攝自臉書）

劇中飾演親姊姊「王有美」的王晴也貼出合照哀悼：「小勝，阿姊真的好捨不得你。」飾演反派父親的吳皓昇，則感性回憶開拍前曾激勵：「加油我們要讓王家全員活到最後！」他大讚羅子惟這次「2.0版」的表演已深深刻在觀眾心裡，期待未來「3.0版」的進化，甚至霸氣喊話：「老爸會替你報仇的。」

吳皓昇在《豆腐媽媽》不忍兒子羅子惟英年早逝。（翻攝自臉書）

有趣的是，當吳皓昇在文末憤怒發問：「到底是誰害死有勝的。」入戲深的網友紛紛吐槽，直指他飾演的「王正豪」就是間接害死兒子的真兇，激動留言：「就你王正豪害死有勝的啊」、「你你你～還不都是你」，更有人專業分析：「你的白痴告訴我們一件事，車禍重傷的患者不要隨便移動。」不過，也有許多粉絲稱讚吳皓昇的精湛演技，認為他將反派演出了豐富層次，完全撐起了整部戲的張力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法