李珠珢浪LIVE首播癱瘓伺服器！10分鐘吸金50萬

〔記者傅茗渝／台北報導〕「三振舞女神」李珠珢魅力席捲全台，昨（6）日晚間，李珠珢正式開啟在台灣直播平台「浪LIVE」的首場處女秀，以一身夢幻公主風造型驚豔亮相。開播僅短短10分鐘，粉絲送禮的「打賞狂潮」便瞬間癱瘓留言板，創下狂捲400萬鑽（約新台幣50萬元）的驚人紀錄。

中華職棒Fubon Angels韓籍人氣啦啦隊成員李珠珢，首度登上浪LIVE直播，以粉嫩公主風造型甜美亮相，開播短短10分鐘即吸引粉絲狂刷禮物，打賞突破400萬鑽。（浪LIVE提供）

李珠珢首度直播便展現驚人的「吸金體質」，開場不到10分鐘，單價極高的「百萬鳳舞」、「百萬花魁」等數位禮物接連而來。面對突如其來的打賞，李珠珢難掩驚訝，不斷用中文向台灣粉絲致謝，更感性勸說：「這份感動很衝擊，但希望大家不要花這麼多錢，只要常來陪我就好。」

請繼續往下閱讀...

整場90分鐘直播最終累積打賞突破800萬鑽，刷新該平台紀錄。連浪LIVE執行長李宗翰也親自現身，送上「特製珍珠奶茶火箭」大禮，象徵預祝李珠珢在台人氣一飛衝天。

除了吸金能力驚人，李珠珢也在節目單元中大方分享私下的一面。不同於一般年輕人的夜生活，她透露自己是「早睡早起派」，習慣晚上8點就寢，但凌晨2點會準時起床「躺在床上加班」，處理挑選表演服裝等工作，直到4點再睡「回籠覺」至上午10點。此外，粉絲最關心的傷勢問題，李珠珢也坦言左膝因長期練舞導致反覆受傷破皮，讓大批「珠珠粉」心疼不已，紛紛留言打氣。

Fubon Angels成員李珠珢在直播中首度公開私下24小時日常，分享凌晨挑選表演服裝、一天吃兩餐牛肉麵等生活細節，展現私下反差萌。（浪LIVE提供）

提到台灣美食，李珠珢自爆超愛牛肉麵，曾創下一天吃兩餐的紀錄，甚至連機場的牛肉麵都不放過。而在挑戰「香菜檸檬汁」的懲罰環節時，她竟然面不改色地大讚好喝，絲毫沒有女神包袱的超強反差，讓網友笑稱：「這女神真的太接地氣了！」

李珠珢在直播尾聲也宣布好消息，未來每個月將固定在「浪LIVE」與粉絲見面5至6次，並規劃嘗試「吃播」形式，甚至有望與Fubon Angels的隊友合體現身。想近距離感受「李珠珢旋風」的粉絲，未來有更多機會一睹女神風采。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法