馬東石老婆淡出9年辣秀腹肌＋逆天長腿 他秒按讚求生欲超強

馬東石（右）妻子芮貞和睽違9年更新近況。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓演員馬東石的妻子、模特兒兼演員芮貞和，近日罕見曬出一段短影片，11字腹肌與逆天長腿瞬間成為焦點。時隔近9年再度分享近況，芮貞和的美貌與身材狀態驚艷大批網友，而馬東石也火速現身按讚，被粉絲們激讚「求生欲超強！」

芮貞和2日與5日接連在Instagram上傳短片，雖未特別寫下文字，但畫面中的她無論穿著全丹寧套裝，還是短版無袖T恤搭配緊身牛仔褲，都展現出極佳狀態，尤其結實的11字腹肌與纖細長腿格外吸睛，即使淡出演藝圈多年，依舊散發專業模特兒氣場；馬東石更是火速現身按讚，展現出超強的求生欲，超有愛的舉動被粉絲們狂讚。

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芮貞和辣露11字腹肌與逆天長腿。（組合照，翻攝自IG）

事實上，芮貞和自2017年後便幾乎停止演藝活動與社群更新，直到2021年與大17歲的馬東石登記結婚，才又再度受到外界關注，2人並於2024年5月補辦婚禮。這些年，芮貞和多半低調陪伴丈夫出席海外活動與正式場合，今年1月也曾驚喜現身馬東石節目，當時就讓不少粉絲直呼「女神回來了！」

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