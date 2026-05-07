自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

沒人看好！南韓演員曾絕望爬火車鐵軌 一戰封神竟成殿堂級影帝

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓電影大師李滄東的經典代表作《薄荷糖：4K經典數位修復》即將於5月15日在台上映，薛景求憑藉片中跨度20歲至40歲的淬鍊演出，一舉奪下青龍獎最佳男主角與大鐘獎最佳新人獎，此後與宋康昊、崔岷植受封「忠武路三駕馬車」，是無法撼動、含金量極高的演技教科書。多年後回憶拍攝過程，薛景求更坦言：「如果人生可以回到過去，我想回到《薄荷糖》開工的那一天。」道盡他對這部作品的深厚情感。

影帝薛景求憑《薄荷糖》封神，「我想回到過去！」的淒厲吶喊震撼影史。（甲上娛樂提供）影帝薛景求憑《薄荷糖》封神，「我想回到過去！」的淒厲吶喊震撼影史。（甲上娛樂提供）

《薄荷糖》當年不僅入選坎城影展「導演雙週」單元，更擔任釜山影展開幕片，以倒敘形式橫跨光州事件、學生運動與金融風暴等韓國重要歷史時刻，透過薛景求演繹男主角「金英浩」人生崩壞的軌跡，道出時代如何改變一個人的命運。電影以七個章節層層倒退，在看似殘酷絕望的故事中，挖掘角色最初的純真與創傷，即使多年後重看，依舊震撼無比。

《薄荷糖：4K經典數位修復》上映特典為「回到過去版A3原文海報」。（甲上娛樂提供）《薄荷糖：4K經典數位修復》上映特典為「回到過去版A3原文海報」。（甲上娛樂提供）

當年仍默默無聞的薛景求，在回家的地鐵上一口氣讀完李滄東的《薄荷糖》劇本，直呼「就像小說一樣精采！」在試鏡現場，他突發奇想以一把梳子作為手槍，對準其他人的頭演戲，精湛的爆發力讓他隔天便收到錄取通知。事後薛景求得知是李滄東的妻子看了試鏡影片直言：「他就是你的金英浩。」才讓李滄東定下這名日後的傳奇影帝。

薛景求憑藉《薄荷糖》片中跨度20歲至40歲的淬鍊演出，一舉奪下青龍獎影帝等大獎。（甲上娛樂提供）薛景求憑藉《薄荷糖》片中跨度20歲至40歲的淬鍊演出，一舉奪下青龍獎影帝等大獎。（甲上娛樂提供）

然而，初擔大任的薛景求當時倍感壓力，甚至透露：「我當時覺得如果搞砸了，我這輩子再也不會拍電影，就回去劇場，結束我的影壇生涯。」最終，他憑藉將角色從20歲跨越到40歲的純真、瘋狂與潰敗演繹得淋漓盡致，一舉包攬青龍獎影帝與大鐘獎新人獎，往後更奠定其「忠武路三駕馬車」的殿堂級影帝地位。

薛景求（左）與文素利在《薄荷糖》有令人心碎的離別戲。（甲上娛樂提供）薛景求（左）與文素利在《薄荷糖》有令人心碎的離別戲。（甲上娛樂提供）

為回饋影迷，凡於電影上映期間購買《薄荷糖：4K經典數位修復》電影票一張，即可憑票根至原購票戲院櫃台兌換限量特典「《薄荷糖》回到過去版A3原文海報」。故事描述1999年千禧年前夕，中年男子金英浩（薛景求 飾）闖入了昔日同學的河邊聚會，那裡曾是他與初戀情人尹順林（文素利 飾）擁有最美回憶的地方；然而，歷經滄桑的他已崩潰走投無路，在眾人驚恐的目光下，他站上鐵軌迎向火車，痛苦大喊：「我想回到過去！」這部記錄了韓國社會變遷、跨越 20 年光陰的悲傷敘事詩，將帶領觀眾隨著火車逆行，找回那顆早已消失在命運深淵中的純真薄荷糖。《薄荷糖：4K經典數位修復》將於5 月15日在台上映，更多電影資訊請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中