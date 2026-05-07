沒人看好！南韓演員曾絕望爬火車鐵軌 一戰封神竟成殿堂級影帝

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓電影大師李滄東的經典代表作《薄荷糖：4K經典數位修復》即將於5月15日在台上映，薛景求憑藉片中跨度20歲至40歲的淬鍊演出，一舉奪下青龍獎最佳男主角與大鐘獎最佳新人獎，此後與宋康昊、崔岷植受封「忠武路三駕馬車」，是無法撼動、含金量極高的演技教科書。多年後回憶拍攝過程，薛景求更坦言：「如果人生可以回到過去，我想回到《薄荷糖》開工的那一天。」道盡他對這部作品的深厚情感。

影帝薛景求憑《薄荷糖》封神，「我想回到過去！」的淒厲吶喊震撼影史。（甲上娛樂提供）

《薄荷糖》當年不僅入選坎城影展「導演雙週」單元，更擔任釜山影展開幕片，以倒敘形式橫跨光州事件、學生運動與金融風暴等韓國重要歷史時刻，透過薛景求演繹男主角「金英浩」人生崩壞的軌跡，道出時代如何改變一個人的命運。電影以七個章節層層倒退，在看似殘酷絕望的故事中，挖掘角色最初的純真與創傷，即使多年後重看，依舊震撼無比。

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《薄荷糖：4K經典數位修復》上映特典為「回到過去版A3原文海報」。（甲上娛樂提供）

當年仍默默無聞的薛景求，在回家的地鐵上一口氣讀完李滄東的《薄荷糖》劇本，直呼「就像小說一樣精采！」在試鏡現場，他突發奇想以一把梳子作為手槍，對準其他人的頭演戲，精湛的爆發力讓他隔天便收到錄取通知。事後薛景求得知是李滄東的妻子看了試鏡影片直言：「他就是你的金英浩。」才讓李滄東定下這名日後的傳奇影帝。

薛景求憑藉《薄荷糖》片中跨度20歲至40歲的淬鍊演出，一舉奪下青龍獎影帝等大獎。（甲上娛樂提供）

然而，初擔大任的薛景求當時倍感壓力，甚至透露：「我當時覺得如果搞砸了，我這輩子再也不會拍電影，就回去劇場，結束我的影壇生涯。」最終，他憑藉將角色從20歲跨越到40歲的純真、瘋狂與潰敗演繹得淋漓盡致，一舉包攬青龍獎影帝與大鐘獎新人獎，往後更奠定其「忠武路三駕馬車」的殿堂級影帝地位。

薛景求（左）與文素利在《薄荷糖》有令人心碎的離別戲。（甲上娛樂提供）

為回饋影迷，凡於電影上映期間購買《薄荷糖：4K經典數位修復》電影票一張，即可憑票根至原購票戲院櫃台兌換限量特典「《薄荷糖》回到過去版A3原文海報」。故事描述1999年千禧年前夕，中年男子金英浩（薛景求 飾）闖入了昔日同學的河邊聚會，那裡曾是他與初戀情人尹順林（文素利 飾）擁有最美回憶的地方；然而，歷經滄桑的他已崩潰走投無路，在眾人驚恐的目光下，他站上鐵軌迎向火車，痛苦大喊：「我想回到過去！」這部記錄了韓國社會變遷、跨越 20 年光陰的悲傷敘事詩，將帶領觀眾隨著火車逆行，找回那顆早已消失在命運深淵中的純真薄荷糖。《薄荷糖：4K經典數位修復》將於5 月15日在台上映，更多電影資訊請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

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