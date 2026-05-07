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娛樂 最新消息

康康戳知名醫美偷拍事件 自嘲沒去整過理由超實在

康康和金曲歌后曾心梅受邀登上郵輪開唱，並分享趣事。（記者胡舜翔攝）康康和金曲歌后曾心梅受邀登上郵輪開唱，並分享趣事。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕康康和金曲歌后曾心梅受邀登上郵輪開唱，今（7日）也分享過去上郵輪的趣事，康康聊時事，突然說沒有去過知名醫美連鎖整容過，說出的理由也超爆笑。

麗星郵輪將推出「今夏海上音樂季」，「最美歐巴桑」陳美鳳6月7日先登上郵輪表演，7月12日由曾心梅接棒演出，8月9日則由康康登郵輪表演，康康說會帶老婆和小孩上去，笑說很感恩，可以玩又可以賺錢，康康說在郵輪上遇到遊客要求拍照都會有求必應，「我們的人設就是人人好。」還開玩笑媲美《逐玉》的男主角張凌赫，笑說：「我是康凌赫。」

康康和金曲歌后曾心梅受邀登上郵輪開唱，並分享趣事。（記者胡舜翔攝）康康和金曲歌后曾心梅受邀登上郵輪開唱，並分享趣事。（記者胡舜翔攝）

另外談到時事話題，康康主動提到：「我怕被偷拍，沒有去過愛爾麗。」直言戳中近期爆出針孔偷拍事件的醫美連鎖，他還幽默自嘲：「我沒有做啊，整成這樣浪費錢，乾脆拿去麗星郵輪。」

相對於康康打算帶老婆小孩去麗星郵輪，曾心梅說自己不會帶老公上郵輪，笑說結婚快30年，偶爾可以一個人也不錯，在郵輪演出之外，也可以曬曬太陽。

康康今說：「錢要花才是財產，沒有花變成遺產，活著快樂最重要，身體好就趕快來（郵輪），不要等到曾心梅封麥了。」讓一旁的曾心梅趕緊澄清：「我現在正要開始，全力以赴，誰說我要封麥，閉嘴！不准。」還喊話：「活動趕快找我。」

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