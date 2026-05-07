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「大哥」親手做的餅乾？夏靖庭揭密監獄美食超狂門檻：不是誰都能進

〔記者李紹綾／台北報導〕台灣各監獄自營美食因為用料實在、CP值高，成為超難搶的限量貨。61歲演員夏靖庭近日在臉書上熱情推坑，分享他買到的「台南監獄餅乾」，不但直誇「還真好吃」，還大方把購買連結貼在留言處，直呼：「真的還有很多美味。」

然而，想進入「監獄廚房」的門檻相當高，夏靖庭特別分享了矯正署對於食品作業人員的「魔鬼篩選標準」，打破大家以為「進去就能做餅乾」的迷思。想要參與食品作業，第一關就是「安全優先」。官方篩選原則非常硬，如果是殺人、強盜、擄人勒索或加重傷害等「暴力重刑犯」，或是曾有鬥毆、暴動、脫逃前科的「高危險份子」，通通都被排除在外。

夏靖庭。（資料照，記者陳奕全攝）夏靖庭。（資料照，記者陳奕全攝）

夏靖庭提到，連刑期也有嚴格限制，本刑10年以上的重刑犯、無期徒刑或死刑犯絕對排除，毒品犯限制販毒者幾乎全數排除；若是單純施用且屬短期、初犯且表現穩定的人，頂多只能待在包裝或後勤區，嚴禁進入核心生產區。真正能進入核心生產區的，多半是刑期5年以下的「輕罪犯」（如詐欺、竊盜、妨害公務等），且還得具備考核等級高（處遇等級必須在二級以上）、表現優異（服刑期間必須零違規）、身強體健（不能有傳染病，且必須無吸菸習慣，以確保食品絕對衛生）這3個「優質條件」：

之所以篩選這麼嚴格，主要是為了食品衛生、戒護安全以及「保住商譽」。畢竟工場裡有刀具、鍋爐等危險器材，且矯正署自營食品（如著名的屏東醬油、台中麵包）已經建立起極高口碑，必須由表現最穩定的人員來維持這塊「金字招牌」。夏靖庭最後用一句話總結：「食品作業是監獄裡的『優質崗位』，門檻很高，不是誰都能進。」

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