沒上台灣院線！鈴木亮平《TOKYO MER》上架串流 壯碩身材被讚像CG特效

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由鈴木亮平主演的超人氣醫療劇《TOKYO MER：行動急診室》，電影版《TOKYO MER：行動急診室 南海救援》締造52.9億日圓票房、榮登日本2025年真人電影版的亞軍，不過並沒有登上台灣大銀幕，而是直接在串流平台上架。鈴木亮平與江口洋介兩人在合作時互相大讚對方的演員魅力，江口洋介直言鈴木亮平是少數讓他感受到「等級不同」的演員，有如「像終結者一樣，總是觀察周圍，把很多事情分析清楚後再行動。」

菜菜緒（左）、鈴木亮平在《TOKYO MER：行動急診室 南海救援》展開救援。（friDay影音提供）

鈴木亮平透露，自己大約從國中開始看日劇，當時江口洋介主演的《一個屋簷下2》正是他每週準時收看的作品之一，因此對他來說，對方一直都是從自己開始看連續劇以來，就持續活躍在螢幕中的存在。他笑說這次合作時，有時看到江口洋介離開角色後的模樣，還是會想起當年《一個屋簷下》的哥哥形象。對於這次江口願意接下與過往完全不同的醫師類型，讓鈴木亮平直呼「真的很開心」。

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談到鈴木亮平的演出方式，江口洋介表示，他一直認為鈴木是超越日本既有框架、帶有「亞洲級規模感」的演員，不只會依角色改變體型，對角色的理解也非常深入。他尤其佩服鈴木在《TOKYO MER》系列中處理大量醫療專業術語的能力，「醫療劇本來就有很多專門用語，而且是在非常緊張的現場氣氛裡，要用那種速度準確講出來真的不容易。」江口形容，拍攝長鏡頭時，許多場景會同時進行，拍到後來腦袋很容易混亂，但鈴木亮平仍能一邊消化龐大資訊、一邊完成演出，更讚他「台詞的俐落感其實就是知性，那也是喜多見醫師這個角色成立的重要原因。」

生見愛瑠（左起）、宮澤艾瑪、菜菜緒、鈴木亮平在《TOKYO MER：行動急診室 南海救援》出任務。（friDay影音提供）

而電影版《TOKYO MER：行動急診室 南海救援》劇組為了拍攝外景，曾在沖繩停留約一個月，鈴木亮平透露，當時除了和年輕演員們一起去美麗海水族館，劇組在聚餐時還把劇中設定釣到的大魚，真的請店家現場處理後一起分著吃。江口洋介加碼爆料，鈴木很會把現場氣氛帶成「健身模式」，常主動問大家「今天去健身房了嗎？」甚至還會稱讚：「喔，已經去了喔，不錯耶～」，此外他還大讚鈴木為了角色所進行的體態改造，「電影第一個畫面的衝擊感真的很強，我甚至還想說『這是CG嗎！？』」

《TOKYO MER：行動急診室》於2021年首次推出連續劇，大規模的演出場面加上感動人心的劇情，在疫情期間為許多觀眾帶來勇氣。負責製作的TBS電視台也乘勝追擊，於2023年首度推出電影版，票房衝出45.3億日圓；2025年的電影版《TOKYO MER：行動急診室 南海救援》，也衝出52.9億日圓的票房佳績，今年8月則預計會推出第三部電影版《TOKYO MER：行動急診室 CAPITAL CRISIS》，將以東京遭遇直下型地震為主要舞台，粉絲們對於TOKYO MER究竟可發展到何種程度相當期待。電影版《TOKYO MER：行動急診室 南海救援》已在friDay影音上架熱播中。

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