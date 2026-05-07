薪水只給10％就敢播！戲劇男神怒發律師函：新戲只拍一半強行上架

〔記者李紹綾／台北報導〕以古裝劇《墨雨雲間》等劇走紅的中國男星李欣澤，今（7日）大動作於微博發出律師函，指控新劇《平樂賦》在「嚴重欠薪」且「未獲授權」的情況下強行上架，最扯的是，這部戲竟然只拍了一半就敢播。

李欣澤。（翻攝自微博）

根據律師函內容，李欣澤去年4月簽約接演《平樂賦》男主角，5月開機後戲才拍了一半，製作方「北京首潤影視」就因為各種原因停工至今。李欣澤方控訴，製作方目前竟然還有高達「90%的演出酬勞尚未支付」，在這種嚴重違約的狀態下，製作方竟悄悄把這個「半成品」轉讓給串流平台上架。

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李欣澤。（翻攝自微博）

李欣澤本人更是氣到直接公開標記平台官方帳號，堅定表示：「網劇《平樂賦》並未獲得本人授權。」並下達通牒要求3天內立即下架並刪除相關宣傳內容，直言要「防止損失擴大」。

李欣澤。（翻攝自微博）

這齣鬧劇最神展開的地方在於，儘管男主角李欣澤都已經發函抗議，串流平台竟然還是在7日如期上架，而且「首更一口氣就播出12集」，目前該劇的爭議點包括，一：片酬欠很大，高達90%的片酬還沒付清。二：強行轉讓上架，在未完工且存有合約糾紛的情況下，將內容轉賣平台。三：侵犯藝人權利，律師認為此舉已嚴重侵犯李欣澤的姓名權、肖像權及表演者權。目前相關單位尚未對此作出回應。

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